Manoel Gomes, do hit ‘Caneta Azul’, faz rara aparição com a namorada grávida

Criador do hit ‘Caneta Azul’, Manoel Gomes surge abraçado com a namorada grávida em evento na cidade de São Paulo

O cantor Manoel Gomes, que é conhecido pelo hit ‘Caneta Azul’, aproveitou a noite de sábado, 28, na companhia de sua namorada, a influencer Diva Gomes, que está grávida do primeiro filho do casal. Os dois foram fotografados durante o evento de lançamento do humorístico A Pracinha em São Paulo.

Os dois posaram abraçados e esbanjaram sintonia. Manoel e Diva vão ser pais em breve. Eles esperam o nascimento de um menino, que vai receber o nome de Denny Manoel.

A gravidez foi anunciada em junho de 2024 em um post nas redes sociais de Gomes. "Vou ser papai. Olha aqui, canetinha azul novo, coisa boa demais", declarou o artista, que fez uma música para o pequeno: "É meu filho que vai nascer. Caneta azul mesmo vai crescer, coisa que Deus me deus”, ele cantarolou.

Manoel Gomes e sua namorada, Diva Gomes - Foto: Marcelo Barretto / AgNews

De onde vem a fortuna de Manoel Gomes?

O cantor Manoel Gomes, que faz sucesso com o hit Caneta Azul, surpreendeu seus fãs ao mostrar que se mudou para uma nova mansão. Ele se mudou para uma casa luxuosa em Alphaville, na Grande São Paulo, e abriu as portas do local para o canal PodPah no YouTube. Agora, que tal saber mais sobre o artista?

De acordo com o Jornal Extra, o dinheiro de Manoel Gomes vem dos investimentos que ele fez e também com campanhas publicitárias. Parte da renda dele fez da divulgação de publicidade em suas redes sociais, já que tem mais de 6 milhões de seguidores só no Instagram, e ele também tem uma empresa em seu nome.

Além disso, ele também faz sucesso com novas parcerias musicais. Recentemente, ele gravou o hit Lá Ele com o cantor Tierry e também fez seu próprio álbum, chamado Manoel Gomes - Blue Pen. Manoel ainda é contratado do SBT para ser repórter no programa Circo do Tiru.

Hoje em dia, ele vive na mansão em Alphaville e tem um carro de luxo, que é uma Range Rover, que é avaliada em R$ 650 mil. Vale lembrar que ele ficou famoso em 2019, quando o hit Caneta Azul viralizou nas redes sociais.