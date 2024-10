Júnior Coimbra celebra o sucesso do Futebol da Esperança

Júnior Coimbra comemora sua parceria de sucesso com a Globo no Futebol da Esperança e também os 20 anos do Jogo das Estrelas

O empresário, apresentador e ex-atleta Júnior Coimbra só tem o que comemorar. Há poucos dias, ele realizou o Futebol da Esperança junto com a Globo na Arena Corinthians. O evento reuniu celebridades no campo e ainda teve uma apresentação de Xuxa no show do intervalo.

Nos bastidores, ele tirou fotos com algumas personalidades, como Xuxa, Alexandre Borges e Tite.

Agora, ele se prepara para celebrar os 20 anos do Jogo das Estrelas, que também é um projeto comandado por ele. "Estou vivendo o meu melhor momento na carreira, além da minha parceria com a Globo nesses últimos eventos, no mês de dezembro o “Jogo das Estrelas” vai completar 20 anos e queremos fazer uma entrega impecável! Estamos crescendo muito e com grandes trabalhos internacionais também. Esse ano está sendo maravilhoso e minhas expectativas são enormes para 2025. Um ano que com certeza, trará muitos projetos e entrevistas históricas", disse ele.

Veja as fotos: