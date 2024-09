Juliana Paes se diverte em dança com Ary Fontoura no Rock In Rio

Curtindo os dias de Rock in Rio, os atores Juliana Paes e Ary Fontoura se jogaram na dança durante o festival e divertiram os internautas

Juliana Paes aproveitou bastante os dias de Rock In Rio! Em vídeo publicado na última terça-feira,24, por Ary Fontoura no Instagram, a atriz foi vista se divertindo ao dançar ao lado do artista. A dupla curtia uma das músicas que tocaram na Cidade do Rock.

"Seu Ary é muito danado, vai pro Rock in Rio e ainda dança com a mais gata de todas! Te amo, Juliana", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, fãs e amigos encheram os famosos de elogios. "Lindos", comentou o ator Maurício Mattar. "Quanta alegria e animação", declarou um seguidor. "@aryfontoura é único, exala amor por onde passa, um grande exemplo de ser humano, um fofo, um querido", elogiou mais um.

Juliana Paes nega fim das novelas após sucesso no streaming

Com o fim do contrato de exclusividade com a Globo, Juliana Paes continua investindo em diversas plataformas. Em 2024, ela participou de três produções distintas: o remake de Renascer na TV aberta, além das séries Pedaço de Mim, da Netflix, e Vidas Bandidas, do Disney+, no streaming. E mesmo brilhando em tais plataformas, a atriz não descarta a possibilidade de voltar às novelas.

Marcando presença na última noite de shows do Rock in Rio, a artista esclareceu que não abandonou as produções em TV aberta e negou que o gênero pode perder espaço ou deixar de existir. "Nunca [que vai deixar de existir]. A novela sempre vai ter lugar no coração dos brasileiros. Anota isso aí", disse ela em entrevista ao site F5.

Ainda no bate-papo, Juliana Paes celebrou o sucesso de Pedaço de Mim em outros países. "Não esperava. Foi muito bacana e merecida para toda a produção da série. A gente ficou em primeiro lugar no Brasil algumas semanas, depois lideramos o ranking em língua não inglesa", comemorou.

Na sequência, a famosa agradeceu o carinho que recebe dos fãs. "Gosto de gente. Eu gosto do público. É matéria humana para mim. Eu não acredito num artista que não goste de estar junto com o público. Abraçando as pessoas, eu me sinto em casa", declarou.