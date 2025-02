Leitura labial revela o que Ethan Slater disse para Ariana Grande

No SAG Awards 2025, Ethan Slater, namorado de Ariana Grande, fez um pedido para a cantora e atriz; confira o que ele disse!

Neste último domingo, 23, ocorreu a 31ª edição do SAG Awards em Los Angeles, Estados Unidos. Durante os intervalos da cerimônia, o casal formado pela cantora Ariana Grande e o ator Ethan Slater chamou a atenção, e uma das conversas foi revelada.

O momento aconteceu quando Slater sussurrou algo para a atriz indicada ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante, por seu papel como Glinda em‘Wicked’, e segurou firmemente a mão de sua namorada. Ariana olhou para ele, deu um tapinha em sua mão e, em seguida, andaram entre as pessoas.

A especialista em leitura labial, Nicola Hickling ao Daily Mail, revelou que o ator disse: “Fique por perto. Essa multidão ao meu lado, eles estão me empurrando”. Após essa situação, ele vira e cumprimenta Colman Domingo.

Apesar de concorrer em duas categorias, como Melhor Elenco e Melhor Atriz Coadjuvante, a atriz não levou nenhum prêmio, perdendo, respectivamente, para o filme Conclave e para Zoe Saldaña, em Emilia Pérez.

Confira no vídeo:

Terapia para os artistas

Ariana Grande, hoje com 31 anos, iniciou sua trajetória profissional aos 14. A atriz e cantora participou do podcast WTF with Marc Maron, onde defendeu a importância de artistas jovens terem acesso a acompanhamento psicológico gratuito.

"É tão importante que essas gravadoras, esses estúdios de TV, essas grandes produtoras incluam isso [terapia] no contrato quando você assina para fazer algo que vai mudar sua vida dessa forma, nessa escala. Você precisa de um terapeuta para te acompanhar várias vezes por semana", afirmou ela.

Em seguida, Ariana destacou que isso se torna ainda mais essencial para quem se envolve em projetos de grande escala. "Quando essas pessoas são escaladas para esses papéis que mudam vidas ou quando assinam um contrato com uma gravadora, quando têm esse momento, isso deveria ser algo inegociável no contrato", concluiu.

