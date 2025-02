Julie Lamac e Marta Albuquerque lançam o clube exclusivo da Moveer

O lançamento do Clube Moveer aconteceu durante um evento sofisticado em Pinheiros, na zona sul de São Paulo

As fundadoras da Moveer, Julie Lamac e Marta Albuquerque, receberam os convidados durante o evento de lançamento do Clube Moveer em São Paulo. O encontro aconteceu no elegante Faena São Paulo, em Pinheiros, e contou com apresentações da musicista Nalla e da DJ Dani Vellocet.

O Clube Moveer oferece experiências exclusivas que integram corpo, mente e alma, e conta com curadoria exclusiva de aulas diferenciadas, clínicas especializadas, ranking de beach tennis, workshops e outras experiências. Os integrantes do clube também poderão comprar ingressos antecipados e com descontos para torneios e ter acesso a especialistas de alta qualidade e parceiros.

"Um dos grandes focos do Clube Moveer é fomentar uma comunidade forte e engajada a partir de vivências que estimulam e fortalecem relações e conexões autênticas entre os membros com experiências criativas que geram bem estar, performance conhecimento e acima de tudo senso de comunidade e pertencimento", disse Lamac.