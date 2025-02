Frederico Lapenda prestigiar a inauguração da orla de Balneário Camboriú

O cineasta e embaixador do Turismo Frederico Lapenda foi convidado para prestigiar a cerimônia de inauguração da orla de Balneário Camboriú

O cineasta e embaixador do Turismo Frederico Lapenda marcou presença na cerimônia de inauguração da orla de Balneário Camboriú. Ele foi convidado para acompanhar a abertura da temporada de verão da região com a estreia da nova faixa de areia da cidade após as obras de alargamento.

Lapenda foi convidado pelo prefeito Fabricio Oliveira para conversar sobre o turismo internacional na cidade.

"Em minha opinião, o primeiro projeto para BC é uma grande produção como o de uma Linda Mulher (Richard Gere, Julia Roberts) ou A Praia (Leonardo Di Caprio). E o segundo projeto seria implementar um cronograma nas linhas de Nice e Mônaco. Você ia ver em 10 anos o que ia acontecer na região", disse ele.

Leia também:Frederico Lapenda opina sobre a expectativa para a Oscar 2025