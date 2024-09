Após brilhar com seus trabalhos no streaming, Juliana Paes descartou fim de papéis nas novelas em entrevista recente; confira

Com o fim do contrato de exclusividade com a Globo, Juliana Paes continua investindo em diversas plataformas. Em 2024, ela participou de três produções distintas: o remake de Renascer na TV aberta, além das séries Pedaço de Mim, da Netflix, e Vidas Bandidas, do Disney+, no streaming. E mesmo brilhando em tais plataformas, a atriz não descarta a possibilidade de voltar às novelas.

Marcando presença na última noite de shows do Rock in Rio, a artista esclareceu que não abandonou as produções em TV aberta e negou que o gênero pode perder espaço ou deixar de existir. "Nunca [que vai deixar de existir]. A novela sempre vai ter lugar no coração dos brasileiros. Anota isso aí", disse ela em entrevista ao site F5.

Ainda no bate-papo, Juliana Paes celebrou o sucesso de Pedaço de Mim em outros países. "Não esperava. Foi muito bacana e merecida para toda a produção da série. A gente ficou em primeiro lugar no Brasil algumas semanas, depois lideramos o ranking em língua não inglesa", comemorou.

Na sequência, a famosa agradeceu o carinho que recebe dos fãs. "Gosto de gente. Eu gosto do público. É matéria humana para mim. Eu não acredito num artista que não goste de estar junto com o público. Abraçando as pessoas, eu me sinto em casa", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Juliana Paes arrasa no look na hora de curtir Rock In Rio

Na última quinta-feira, 19, Juliana Paes foi uma das famosas que aproveitou um tempinho para curtir o famoso festival Rock In Rio, que acontece no Rio de Janeiro. O evento conta com shows de Ed Sheeran, Joss Stone, Gloria Groove, entre outros.

Simpática, a atriz fez questão de posar para os fotógrafos que estavam presentes no local. Juliana apostou em um look all black e deixou as pernas de fora para exibir sua boa forma. O batom vermelho deu o toque final na produção.

Juliana Paes foi bastante elogiada ao dar vida à personagem Liana de Pedaço de Mim, série exibida pela Netflix. A atriz também deu vida à Bruna em Vidas Bandidas, série do Disney+. Confira o look dela!