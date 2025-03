Selena Gomez vende anel de diamante que ganhou do noivo por valor simbólico

A cantora Selena Gomez decidiu vender um anel de diamante que ganhou do noivo Benny Blanco por um valor simbólico. Saiba o motivo!

Nesta semana, Selena Gomez surpreendeu seus fãs ao vender um anel de diamante que ganhou do noivo Benny Blanco. A peça avaliada em U$ 3.250, o equivalente a mais de R$ 18 mil, foi vendida por um valor simbólico.

A venda faz parte da campanha "12 days of really rare stuff", que significa "12 dias de coisas realmente raras", uma contagem regressiva para o lançamento de I Said I Love You First, álbum conjunto de Selena com Blanco.

Para iniciar a contagem, a artista resolveu vender um anel de diamante com a letra B da marca Jacquie Aiche. O anel foi visto pela primeira vez em dezembro de 2023, quando Selena postou uma foto em suas redes sociais para confirmar o relacionamento.

A famosa vendeu a peça por apenas U$ 12, cerca de R$ 70. "No primeiro dia do 12 Days of Really Rare Stuff, que também é uma contagem regressiva para I Said I Love You First, achei que fazia sentido escolher algo que simboliza o início do nosso relacionamento. Este é o anel exato e real que postei no meu story em dezembro de 2023", escreveu Selena da descrição do item.

Primeira foto

A atriz e cantora Selena Gomez usou as redes sociais na terça-feira, 11, para resgatar um momento com o noivo, Benny Blanco, com quem vive um relacionamento há pouco mais de um ano. Na publicação, ela mostrou a primeira foto que tirou com o companheiro.

No clique compartilhado, a artista aparece de chamego deitada no ombro do produtor musical, com quem ela vai lançar uma nova música. Na legenda, ela relembrou: "Nosso primeiro encontro foi na Sunset Boulevard [em Los Angeles, nos Estados Unidos], e também é o título da nossa próxima música juntos. Sunset Blvd sai em 14 de março em parceria com Benny Blanco. P.S. Essa é nossa primeira foto oficial juntos".

Nos comentários, o produtor declarou: "Você é minha torta de cereja". Outros internautas também deixaram mensagens carinhosas e também se mostraram ansiosos com a nova música. "Tão animada para ouvir! Que especial", escreveu um fã. "Mal posso esperar!", comentou outra. "Estou tão empolgada", disse uma terceira.

