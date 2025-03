Paolla Oliveira desabafa sobre pressão estética e rebate ataques: 'Não me deixam em paz'

Ex-rainha de bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira fala sobre pressão estética e anuncia decisão

Paolla Oliveira (42) está prestes a retornar à TV no remake de Vale Tudo como a Heleninha Roitman, após encerrar seu ciclo como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, vice-campeã do carnaval do Rio em 2025. Considerada uma das beldades do meio artístico, a atriz é frequentemente questionada sobre seu corpo real.

Foi durante a festa popular do ano passado que a famosa reforçou que não é de se incomodar com o que os outros pensam sobre a sua forma física. Ela incentiva outras mulheres a se aceitarem como são, reforçando suas qualidades e autoestima.

Capa da CARAS na edição de carnaval, a loira comenta que autoaceitação é necessária para uma vida plena e segura. "Tem sido muito bonito acompanhar esse movimento de mulheres que, assim como eu, perceberam que é muito mais leve viver sem se preocupar com a aceitação alheia", reflete.

Seguida por mais de 37 milhões de pessoas nas redes sociais, Oliveira virou manchete na imprensa ao denunciar críticas que recebe sempre que expõe o seu corpo real. "Do alto do meu privilégio, uma mulher branca, padrão, bem-sucedida, estou falando: eles não me deixam em paz", dispara.

A atriz não é só cobrada por seu corpo, ela conta que a maternidade ainda é um assunto presente nas observações de pessoas que cuidam da sua vida pessoal. "Me cobram a maternidade tanto quanto me cobram uma perna sem celulite. Em mim, essa conversa também não se encerra", diz.

Segura de si, a estrela virou referência para as mulheres na luta pela autoaceitação e usa seu amplo alcance nas plataformas sociais e no show business para fortalecer o movimento feminino na luta pelo respeito e pelo direito de escolher ser ou não ser mãe.

