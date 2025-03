Brunna Gonçalves dá atualizações de Zuri e revela medo: 'Aflição'

Em suas redes sociais, a dançarina Brunna Gonçalves deu atualizações da filha Zuri após realizar um ultrassom e revelou um medo

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 12, a dançarina teve uma série de consultas para acompanhar o desenvolvimento de Zuri, sua filha com a cantora Ludmilla.

"Estou voltando da consulta com a minha obstetra e hoje também tive consulta com a médica de amamentação para eu aprender a fazer a pega direitinho do peito, onde eu seguro, como eu aperto, como eu seguro ela, pomadas que eu preciso comprar para ajudar na cicatrização do mamilo. Enfim, várias informações que eu não sabia, que eu aprendi hoje. A gente só vai aprender mesmo com a prática, mas são coisas que a gente precisa pelo menos ter uma noção antes. Eu leio muito sobre isso, então algumas coisas eu já sabia", começou ela.

Em seguida, a famosa contou que realizou um ultrassom, mas que não foi possível ver o rosto da bebê. "A mini querida estava com as duas mãos na cara. Então, não dava para ver o rosto dela no 3D. Ela não tira a mão na cara de jeito nenhum. Ficamos uma hora tentando fazer com que ela tirasse a mão da cara, mas ela não estava a fim, está tudo bem. Mas ela está gordinha, está grandinha e já virou graças a Deus. Ela já está com a cabeça virada aqui para baixo. Ela estava sentada há um tempo, mas ela já virou. Por isso eu estou sentindo que a minha vontade de fazer xixi está aumentando porque eu bebo um pouquinho de água e já quero ir no banheiro, porque ela está com a cabeça na minha bexiga".

Para concluir, Brunna revelou que está com medo do parto normal devido ao tamanho da bebê. "Eu comprei body de recém nascido para ela com pézinho, mas como ela é alta pode ser que não caiba. A criança já vai nascer usando de 3 a 6 meses. Só penso em como ela vai sair daqui de dentro. Se entrou, tem que sair. Mas dá uma aflição", disse a mamãe de primeira viagem.

Desejo

A influencer e dançarina Brunna Gonçalves usou as redes sociais na terça-feira, 11, para compartilhar um desejo de gravidez. Ela está à espera de sua primeira filha, Zuri, fruto do relacionamento com a cantora Ludmilla.

Por meio de seus stories, ela mostrou o que sentiu vontade de comer. "Simplesmente me deu uma vontade absurda de comer banana com granola. Que loucura! Minha boca até está aguando vendo isso", disse ela.

