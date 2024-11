Festa Literária Internacional de Maricá celebra a cultura do Brasil

A maior edição da Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM) acontece até o dia 10 de novembro na Orla do Parque Nanci

A maior edição da Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM) celebra a riqueza cultural do Brasil e acontece até o dia 10 de novembro na Orla do Parque Nanci. Quem vai ao evento pela primeira vez não sabe muito bem o que conferir primeiro, já que são muitas as atrações culturais, por isso, listamos aqui alguns espaços que você deve conhecer.

Atrações da Festa Literária Internacional de Maricá

Ziraldo – Em um evento que presta uma homenagem ao cartunista Ziraldo, que faleceu em abril deste ano, impossível não notar a presença marcante de seus personagens. Ao passear pela FLIM, é possível encontrar desenhos de personagens das obras 'O Menino Maluquinho' e 'Turma do Pererê'. O artista foi um dos fundadores do jornal 'O Pasquim' nos anos 1960, um dos principais veículos a combater a ditadura militar no Brasil.

FLIMzinha – As crianças têm um espaço só para elas na área infantil da FLIM. Além de livros, selecionados para cada faixa etária, também há uma área para elas brincarem. Os pequenos e seus pais podem se divertir com uma diversidade de apresentações musicais e contação de história.

Exposição – A Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM) recebe uma exposição inédita no Estado do Rio de Janeiro: 'Heróis Quilombolas, Objetos de Suplício, Rugendas e Debret'. A mostra conta a história esquecida de heróis quilombolas que enfrentaram a escravidão e resgata um dos momentos mais dramáticos das lutas pela libertação dos escravos, forçando o parlamento da época em apressar a abolição da escravidão. Ao todo, são 50 peças confeccionadas em fibra de vidro pelo artista plástico Jonas Conceição.

Exposição ‘Heróis Quilombolas’ – Foto: Evelen Gouvea

Palestras e debates – A FLIM de 2024 reuniu escritores premiados, como Itamar Vieira, Teresa Cárdenas, Jacques d’Adesky, Valter Hugo Mãe, Conceição Evaristo, Ondjaki, Ailton Krenak, José Eduardo Agualusa, Luiz Antônio Simas e Thalita Rebouças. Para ficar por dentro dos temas e horários das palestras, confira a programação do evento.

Artesanato – Neste ano, o público da FLIM terá a oportunidade de conhecer o trabalho artesanal da cidade: a Feira de Artesanato da Colmeia, Feirarte e a Feira Livre Solidária. A iniciativa visa promover e valorizar o trabalho de artesãos locais e regionais, integrando a literatura com as expressões artísticas manuais. As feiras contam com dezenas de estandes que expõem peças de quadros, acessórios, roupas, trabalhos em madeira, bordado e produtos de decoração feitos à mão.

Artesanato está presente na Festa Literária Internacional de Maricá

Foto: Divulgação/Elsson Campos

9ª edição da FLIM

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o prefeito Fabiano Horta (PT) falou sobre o sucesso do evento: "A FLIM se consolida como uma atividade permanente do circuito cultural e educacional de Maricá. Ela cresce em tamanho comparada a de 2023. A FLIM fala sobre território elementar", disse ele.

"Aqui é um espaço muito central, que faz contato com toda a cidade. É uma festa literária com caráter rotativo, que já aconteceu em diversos bairros da cidade, dando essa ideia de um território vivo que vai se apossando dos aparelhos públicos da cidade", completou.

Já João Maurício (PT), o vice-prefeito eleito, comemorou o alcance do evento, que mostra ao mundo a riqueza cultural de Maricá: "Tenho certeza que, quem vier pra cá, vai sair encantado com nossa cidade", afirmou.