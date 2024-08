Fábio Porchat visita estudantes da rede pública no 'Dia D Voluntariar'

O humorista e apresentador Fábio Porchat participou do 'Dia D Voluntariar' e celebrou a iniciativa: ‘Reconectar a gente com outras pessoas’

O humorista e apresentador Fábio Porchat levou a sua alegria para uma ação no Dia Nacional do Voluntariado. Na última quarta-feira, 28, ele participou do Dia D Voluntariar 2024, que é uma iniciativa da ONG JÁ Rio de Janeiro, e teve a oportunidade de conversar com alunos do ensino médio do Colégio Dom Infante Henrique, que faz parte da rede pública de ensino.

O evento contou com a participação de 400 alunos e 50 pessoas voluntárias e levou conteúdo sobre carreira e mercado de trabalho para os jovens. Inclusive, esta foi a segunda vez de Porchat em uma ação da ONG. Tanto que ele comemorou a oportunidade ao celebrar o voluntariado.

“O voluntariado tem esse lugar de reconectar a gente com outras pessoas, muitas vezes, com outras que não têm nada a ver com nosso mundo imediato. Faz bem para o outro e pra gente também. Voltamos a entrar em contato com o entendimento da realidade. As pessoas querem pertencer. Então, quando a gente se engaja no voluntariado, isso é também voltar a perceber que a gente pertence a essa comunidade do Rio de Janeiro, de Copacabana, das famílias. Quando damos atenção a alguém, todos querem um pouco. Doar o tempo e dar atenção fazem diferença na nossa vida”, disse ele.

E completou: “No fim das contas, estamos nos reconectando e fazendo essas pessoas entenderem que elas importam e também fazem parte da comunidade. Há outras formas de voluntariado. Você pode ler numa praça para moradores de rua, ir a centros gastronômicos. Há tantas possibilidades e estão todos tão carentes e precisando disso. Quando você encontra seu “caminhozinho”, é muito legal. Então, parabéns a todos que estão aqui, é uma felicidade! Fico muito feliz por ter participado e tido essa oportunidade”.

Fábio Porchat participa do Dia D Voluntariar - Foto: Divulgação

