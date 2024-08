Edmilson Moraes recebe homenagem na inauguração do Alma Premium Alphaville

O ex-jogador de futebol Edmilson Moraes marcou presença na inauguração da nova sede no Alma Premium Alphaville

O ex-jogador de futebol e pentacampeão Edmilson Moraes marcou presença na inauguração do Alma Premium Alphaville, que aconteceu no cenário da Grand Brasil BMW e Jaguar Land Rover. A nova sede celebrou o início da nova era do negócio e também fez uma homenagem aos 30 anos da conquista do tetracampeonato mundial de futebol.

O evento contou com exposição de obras de arte do artista Jotape, que presenteou Edmilson Moraes com uma obra criada para ele. Outro ponto de destaque foi a exposição de camisas colecionáveis de jogadores que marcaram as Copas do Mundo.

Além disso, o local contou com distribuição de medalhas, confeccionadas pela Grande Brasil, Grupo Impacto e Alma Premium, para os jogadores homenageados.

O evento teve a presença da TV Gazeta e também do programa Encontro de Craques, com o apresentador Beetto Saad, do Band Sports.