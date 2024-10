Vocalista do Capital Inicial, Dinho Ouro Preto deu sua opinião sincera sobre participação do gênero 'sertanejo' no Rock In Rio; confira

Vocalista da banda Capital Inicial, Dinho Ouro Preto deu sua opinião sobre a inclusão do sertanejo na programação do Rock in Rio deste ano. Em entrevista ao podcast G1 Ouviu na última quarta-feira, 2, o músico manifestou seu desejo de ver mais apresentações de rock e pop no festival.

Durante a conversa, Dinho mencionou que, em sua opinião, o público sertanejo já conta com eventos icônicos, como a Festa do Peão de Barretos, e que o Rock in Rio deveria ser visto como uma espécie de "Marquês de Sapucaí" para os amantes do rock. No entanto, ele foi lembrado de que a primeira edição do festival também contou com uma programação diversificada.

"Meu instinto é dizer que eles têm o Rock in Rio deles, eles têm Barretos. E ali eu via como a nossa Marques de Sapucaí. Era nossa vez, nossa turma. Mas me lembraram que o primeiro Rock in Rio também foi mais eclético", disse ele durante o bate-papo.

"Houve menções ao fato de que o primeiro Rock in Rio foi eclético, com artistas como Ivan Lins e Ney Matogrosso, mas com foco mais em MPB, ao invés de sertanejo", relembrou.

Ainda na entrevista, Dinho confessou sua preocupação em não soar crítico demais. "Todos são meus amigos e procuro ser cuidadoso para não sugerir alterações. Às vezes, me questiono se o público apreciador do sertanejo também tem apreço pelo rock", afirmou o cantor.

