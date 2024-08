Construtora e Incorporadora Poti Junior’s S/A firma parceria com SteelCorp

Nova parceria fará parte do empreendimento Rolling Stone Building em Santa Catarina

De olho no futuro da construção civil, a visionária Construtora e Incorporadora Poti Junior’s S/A, de Itapema (SC), firmou uma parceria com a empresa SteelCorp, especializada em construção civil industrializada de alto padrão em Light Steel Frame, para a concepção de prédios arrojados de forma rápida, eficiente e com menos impactos ambientais.

Um dos empreendimentos que contará com essa inovadora tecnologia é o Rolling Stone Building, o primeiro do mundo da marca lendária, que será construído no litoral catarinense. Isso antecipará o cronograma de obras em aproximadamente 20 meses e garantirá a entrega bem antes do prazo.

Com um design único e extraordinário, o projeto traz 240 apartamentos, com opções de duas ou três suítes, e 3.800 metros quadrados de área de lazer, com academia, piscina, salão de festas, mercearia automatizada e fireplace, além de diferenciais temáticos que remetem à marca Rolling Stone, como estúdio de gravação, salão de beleza, pubs e coworking. Tudo para proporcionar uma experiência inigualável a moradores e investidores.