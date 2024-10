Tudo isso? Ticiane Pinheiro elege look de quase R$ 2 mil para treinar; veja

Para se exercitar, Ticiane Pinheiro elege peças de marca e valor das roupas de malhar impressionam; confira os detalhes do look

A apresentadora Ticiane Pinheiro chamou a atenção ao compartilhar nesta segunda-feira, 07, que estava indo treinar após comer bastante. A jornalista então contou um pouco sobre comer o que tem vontade e depois queimar na academia.

Ao se gravar em um espelho de seu apartamento, a esposa de Cesar Tralli revelou o look fitness que escolheu para se exercitar e impressionou. Isso porque, a loira elegeu peças de uma marca esportiva bem cara. Só a calça legging custa R$ 1.148 e o top R$ 649.

"Mas é isso, eu como e depois eu treino, é a lei da compensação, então estou indo agora para a academia", contou a famosa ao se gravar. Vale lembrar que ela já falou que não faz dietas e que come o que tem vontade. Inclusive, a apresentadora adora macarrão e sempre mostra seus pratos cheios.

Ainda nos últimos dias, na festa de Fabiana Justus, Ticiane Pinheiro mostrou mais de seu estilo caro e impressionou ao surgir com uma mini bolsa de grife com valor de carro. A famosa ainda deu o que falar ao responder a algumas perguntas em sua rede social até contando como arranja tempo para namorar com o marido.

Veja o look de treino de Ticiane Pinheiro:

Ticiane Pinheiro fala sobre dormir em quarto separado de Cesar Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores na última sexta-feira, 04, enquanto fazia o cabelo e maquiagem para entrar no Hoje Em Dia. Em uma das dúvidas enviadas, uma pessoa questionou se ela dorme em quarto separado de Cesar Tralli.

A curiosidade da pessoa foi gerada após alguns dias de Eliana revelar que certas vezes não dorme no mesmo local que o marido, o diretor de TV Adriano Ricco, com quem está casada há uma década, por conta de compromissos e por ele roncar. Ticiane Pinheiro então falou se existe algo do tipo em sua relação com o jornalista da Globo. Saiba mais aqui.