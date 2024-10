Ana Paula Siebert usa look de mais de R$ 35 mil para festa de Fabiana Justus; veja

Para a grande festa de Fabiana Justus, Ana Paula Siebert usa look com valor de mais de R$ 35 mil e impressiona com detalhes; confira

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, sempre impressiona com seus looks luxuosos e para a festa de Fabiana Justus não foi diferente. Para o evento de grande importância de sua enteada, que completou 38 anos e venceu o câncer, a loira elegeu peças especiais e nada básicas.

Para a comemoração, realizada no rooftop do prédio onde a herdeira do marido mora em São Paulo, a mãe de Vicky Justus apostou em um vestido curto, de tom roxo, com leve brilho e alça no pescoço, que custa cerca de R$ 10.810.

Além do item, Ana Paula Siebert escolheu sandálias, bolsas e joias em dourado. O calçado, que tinha folhas, tem o valor de R$ 5.930 e é encontrada no site da marca em euro. Já a bolsa de grife dourada custa quase R$ 20 mil, o acessório de luxo é encontrado por R$ 18.400. Ou seja, a esposa de Roberto Justus foi vestida com mais de R$ 35 mil.

A aniversariante Fabiana Justus também apostou em um vestido de valor em dólar. Já Rafaella Justus protagonizou um perrengue na festa ao ver seu vestido sendo rasgado.

Ainda nos últimos dias, a influenciadora combinou look para viajar com Vicky Justus para a Bahia e elas usaram mais de R$ 50 mil. Apesar de gostar de itens de grife, exclusivos e caros, a famosa surpreendeu ao contar onde comprou a bolsa da escola da herdeira.

Ana Paula Siebert faz festa de aniversário para boneca da filha

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, adora organizar mesas, decorações e aproveitou seu bom gosto para realizar um desejo da filha deles, Vicky Justus, de 4 anos, na quinta-feira, 03.

Ao saber que a herdeira havia inventado que era dia do aniversário de uma de suas bonecas, a loira resolveu preparar uma festinha especial para deixar a brincadeira inesquecível. A eleita do empresário então comprou alguns balões para combinar com o tema de patinho, escolhido pela menina, e para fazer o bolo. Veja mais do momento aqui.