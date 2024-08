Você viu? Medalhista italiana namora com brasileira. Conheça

A italiana Alice Bellandi conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024 e foi flagrada dando um beijo em sua namorada brasileira. Saiba quem é

A italiana Alice Bellandi é apaixonada por uma brasileira! Durante as Olimpíadas de Paris 2024, ela venceu a grande final do judô, categoria de até 78 kg, contra a israelense Inbar Lanir e conquistou a medalha de ouro. Durante a comemoração, ela foi vista dando um beijo apaixonado em sua namorada brasileira.

Alice namora com a brasileira Jasmine Martin, que é judoca e mora na Itália. Jasmine pratica judô como representante da África do Sul, mas não se classificou para as Olimpíadas. Depois da vitória, a medalhista falou sobre a troca de carinhos em entrevista na rede RaiSport. “Este é um ouro cheio de amor. Lamento que este beijo seja visto como algo extraordinário, é amor. Quem você beijaria depois de resultados tão importantes”, disse ela.

Nas redes sociais, Jasmine homenageou a namorada. "Tenho certeza que ainda estou sonhando... 1º de agosto de 2024, é a realização de um sonho! MELHOR DIA DA MINHA VIDA. Finalmente posso libertar minhas emoções... Foram alguns meses emotivos de altos e baixos, mas você me provou que, não importa o que aconteça, lida com tudo com cabeça erguida! Atualmente estou sem palavras... com medo de que tudo isto seja um sonho! Te admiro diariamente, mas hoje um pouco mais. Ver você se divertindo e fazendo o que ama foi incrível!", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jasmine Martin (@jasminemartin1)

Brasileira ganha medalha de ouro em Paris

A atleta Beatriz Souza é a campeã olímpica no judô, categoria acima de 78 kg, nas Olimpíadas de Paris 2024. Nesta sexta-feira, 2, ela venceu a isralense Raz Hershko na grande final e conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nesta edição dos Jogos Olímpicos.

Muito emocionada, ela dedicou a vitória para sua avó, que faleceu há pouco tempo. "É inexplicável, uma das melhores coisas do mundo. Foi pela vó, é pra vó!”, disse ela na Globo.

Bia Souza tem 26 anos de idade, 1,78 metro de altura e 115 kg. Ela nasceu em Peruíbe, no litoral de São Paulo, e é atleta do Clube Pinheiros, de São Paulo. Hoje em dia, a atleta ocupa a quinta posição no ranking mundial.