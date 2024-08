Vídeo resgatado por internautas mostra Biles na torcida por Rebeca Andrade em Tóquio

Após Rebeca ser reverenciada por Biles pela vitória do ouro em Paris, internautas relembraram da torcida dela pela brasileira nas Olimpíadas de Tóquio

"Rivais, sim. Inimigas, jamais!", seria a forma perfeita de definir a relação de Simone Biles e Rebeca Andrade. Nesta segunda-feira (5), a brasileira fez história nas Olimpíadas de Paris, conquistando uma medalha de ouro na final do solo feminino e sendo reverenciada pela campeã do mundo, Simone Biles.

Porém, como Biles deixou claro em outras ocasiões, a admiração entre as duas não é de hoje, como mostra um registro resgatado por internautas, onde a atleta norte-americana vibrou a performance da colega do esporte em Tóquio, quando desistiu da competição para tratar da saúde mental.

No vídeo compartilhado mais cedo nas redes, Simone aparece completamente eufórica com a sequência de Rebeca nas barras assimétricas. No registro, ela aplaude, se abaixa e celebra a performace da ginasta com as mãos. Na ocasião, Simone saiu da equipe norte-americana em decorrência de problemas com o estado mental, o que gerou uma série de discussões sobre o psicológico de atletas de alto rendimento.

Depois de relembrarem do registro, torcedores brasileiros elogiaram o espírito esportivo de Biles: "A humildade da Simone é admirável. Adversárias, sim. Mas, inimigas, não", pontuou um usuário do X. "Começo a acreditar que além de amigas, Simone também é fã da Rebeca", especulou o outro. "Amo a Simone, acho ela a melhor atleta norte-americana desta geração, em todos os sentidos", opinou um torcedor brasileiro.

Rebeca Andrade conquista ouro nas Olimpíadas de Paris

Nos Jogos de Paris, Rebeca Andrade fez história. Em seu último dia de Olimpíadas, a ginasta desbancou a campeã mundial, Simone Biles, e conquistou uma medalha de ouro pela apresentação final do solo, com a nota 14.166.

Depois da conquista, a ginasta subiu ao pódio sendo ovacionada pelo público e reverenciada por Biles, que ficou com a medalha de prata, e pela colega de equipe dela Jordan Chiles, que ganhou o bronze.