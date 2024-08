Tom Cruise será atração em festa de encerramento das Olimpíadas de Paris, diz site

Astro de 'Missão Impossível', Tom Cruise será uma das atrações principais da cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris 2024; Saiba mais

Tom Cruise será uma das atrações principais da cerimônia de encerramento das Olimpíadas de 2024. De acordo com o site TMZ, o famoso, que assistiu a várias competições em Paris, descerá do alto do Stade de France e pousará no campo carregando a bandeira olímpica oficial, relembrando o fime "Missão Impossível". Este momento simbolizará a passagem de bastão de Paris para os Jogos de Los Angeles em 2028.

Vale ressaltar que Tom Cruise já fez algo parecido quando chamou para as Olimpíadas de LA em março passado, na cidade americana. Na ocasião, o astro saltou de uma avião e desceu em pleno letreiro de Hollywood segurando a flâmula olímpica.

Veja o momento:

Tom Cruise será parte de la ceremonia de clausura de #PARIS2024 . Ayudará a invitar a todos a las prócimas olimpiadas en Los Angeles pic.twitter.com/PetaRf9nQt — MovieUsherMX (@MovieUshermx) August 1, 2024

Diferente da abertura das Olimpíadas, que aconteceu nas margens do Rio Sena, a cerimônia de encerramento será no Stade de France, nos arredores de Paris, que também sediou a final da Copa do Mundo, além de ser o mais importante de França. Até o momento, outros nomes não foram confirmados, mas as delegações de atletas estarão presentes no encerramento.

Motivo da proximidade de Tom Cruise e o filho vem à tona

O ator Tom Cruise teve três filhos: Connor, Bella e Suri. Porém, ele é próximo de apenas um deles. O artista nutre uma boa relação de convivência com Connor, que é fruto do casamento com a atriz Nicole Kidman. Agora, o motivo da proximidade deles veio à tona.

De acordo com a imprensa internacional, os dois são próximos por causa da Cientologia, que é religião deles. Pai e filho costumam fazer parte da rotina um do outro, tanto que foram vistos recentemente em shows e festas nos Estados Unidos.

Tom e Connor moram perto da sede da Cientologia e o rapaz até fez uma tatuagem em homenagem à religião. Inclusive, ele é considerado um ‘menino de ouro’ da Cientologia e pode crescer dentro do culto.

Vale lembrar que Bella também segue a Cientologia, mas ela vive no Reino Unido. Connor e Bella não são próximos da mãe, Nicole Kidman, que não apoiou a proximidade dos filhos com a religião do pai.