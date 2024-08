Simone Biles compartilha reação inusitada com baby botox

Bicampeã olímpica de Ginástica Artística, Simone Biles usou as redes sociais para compartilhar reação após procedimento estético: "Voltava para baixo"

Em seu perfil oficial no TikTok, a bicampeã olímpica de ginástica artística Simone Biles compartilhou com os seguidores uma experiência inusitada que viveu após aplicar 'baby botox' na zona T do rosto – região que abrange nariz, testa e sobrancelhas.

"Tenho uma história engraçada para vocês. No meu aniversário de 27 anos, fiz Botox, 'baby botox', bem aqui na minha zona T", iniciou a atleta.

Na sequência, Simone contou que, após a aplicação, percebeu que sua sobrancelha se levantava sozinha durante os treinos e não conseguia controlá-la. “[A sobrancelha] voltava para baixo automaticamente depois de 20 segundos”, lembrou ela, confessando que não faria o procedimento estético novamente.

Para quem não sabe, o baby botox é semelhante ao botox comum. No entanto, o que muda é a quantidade de toxina botulínica aplicada. O baby botox usa doses fracionadas ou diluídas.

Simone Biles revela que chorou após final das Olimpíadas

Com o fim da competição de ginástica artística nos Jogos de Paris, Simone Biles decidiu fazer uma revelação sobre como reagiu à final da modalidade, onde ela ficou em segundo lugar no solo, atrás da brasileira Rebeca Andrade. Em entrevista ao The Today Show, a atleta revelou que chorou muito ao chegar na Vila Olímpica e se depedir das Olimpíadas deste ano.

"Quando voltamos para a Vila Olímpica, eu olhei para Jordan [Chiles] e meus olhos marejaram. Ela disse: 'Sabia que isso ia acontecer, apenas sabia'. Eu estava cheia de emoções e finalmente desabei sobre aquilo", pontuou a atleta. Simone é a campeã mundial da modalidade e conquistou sete medalhas nos Jogos, sendo 2 de bronze, 1 de prata e 4 de ouro.

No momento, a ginasta contou que quer relaxar um pouco e não pensar nas próximas competições. As olimpíadas de 2028, serão em Los Angeles, nos Estados Unidos, no entando, ainda que esteja em casa, Biles ainda não tem planos para a competição: "Fiquei muito orgulhosa, feliz e 'agridoce' com o fim da minha jornada. Essa é a minha terceira Olimpíada. Não vou dizer "nunca" [sobre competir nos Jogos novamente], mas quero deixar a vida me levar".