Simone Biles revela que chorou após final das Olimpíadas: 'Sabia que aconteceria'

Após ficar em segundo lugar no pódio olímpico, na final do solo de ginástica artística, Simone Biles desabou em lágrimas e explicou a razão

Com o fim da competição de ginástica artística nos Jogos de Paris, Simone Biles decidiu fazer uma revelação sobre como reagiu à final da modalidade, onde ela ficou em segundo lugar no solo, atrás da brasileira Rebeca Andrade. Em entrevista ao The Today Show, a atleta revelou que chorou muito ao chegar na Vila Olímpica e se depedir das Olimpíadas deste ano.

"Quando voltamos para a Vila Olímpica, eu olhei para Jordan [Chiles] e meus olhos marejaram. Ela disse: 'Sabia que isso ia acontecer, apenas sabia'. Eu estava cheia de emoções e finalmente desabei sobre aquilo", pontuou a atleta. Simone é a campeã mundial da modalidade e conquistou sete medalhas nos Jogos, sendo 2 de bronze, 1 de prata e 4 de ouro.

No momento, a ginasta contou que quer relaxar um pouco e não pensar nas próximas competições. As olimpíadas de 2028, serão em Los Angeles, nos Estados Unidos, no entando, ainda que esteja em casa, Biles ainda não tem planos para a competição: "Fiquei muito orgulhosa, feliz e 'agridoce' com o fim da minha jornada. Essa é a minha terceira Olimpíada. Não vou dizer "nunca" [sobre competir nos Jogos novamente], mas quero deixar a vida me levar.

Simone Biles dá lição em torcedores

Antes de declarar que quer relaxar um pouco, Simone Biles deu um "puxão de orelha" nos admiradores pela constante pressão imposta tanto nela, quanto em outros colegar, por resultados. A ginasta sugeriu que assim como os atletas, os torcedores deveriam aproveitar mais cada momento de glória pelo qual ela trabalhou duro:

"Vocês realmente precisam parar de perguntar aos atletas o que virá depois quando eles ganham uma medalha nas Olimpíadas. Vamos aproveitar o momento pelo qual trabalhamos a vida inteira”, declarou a ginasta que já enfrentou questões relacionadas à saúde mental e precisou desistir das Olimpíadas de Tóquio, em 2021, para receber tratamento.