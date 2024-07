Seleção Feminina de Vôlei desiste de comparecer à abertura das Olimpíadas

Equipe Seleção Feminina de Vôlei bate o martelo e toma decisão de se ausentar de abertura das Olimpíadas em Paris 2024; saiba o motivo

Na última segunda-feira, 22, a Seleção Feminina de Vôlei tomou a decisão de se ausentar da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024, que acontece na próxima sexta-feira, 26. A equipe brasileira confirmou que não comparecerá ao evento inaugural para se concentrar na preparação e manter o foco total nas competições que virão.

Capitã da equipe que garantiu a medalha de prata nas últimas olimpíadas, Gabi Guimarães anunciou a decisão em entrevista ao portal GE: “A gente está com foco total. Tentando planejar da melhor maneira. A gente está achando realmente melhor não ir. Não sabemos quanto tempo vamos ter que esperar, se a gente vai ter que ficar muito tempo em pé”, disse.

“Estamos pensando no nosso objetivo, que é a busca pela medalha de ouro. Estamos bem concentradas para fazer o nosso melhor, conseguir chegar o mais preparadas possível”, Gabi compartilhou que a ausência no evento faz parte de uma estratégia para a seleção tentar garantir a medalha de ouro durante a competição.

Zé Roberto Guimarães, técnico da seleção, também falou sobre a estratégia para manter a equipe longe de distrações, inclusive, das opiniões alheias: "É uma coisa que a gente tem conversado muito, porque a internet é uma coisa que muitas vezes prejudica, é terra de ninguém”, o treinador, que está a frente da equipe há nove anos, contou à Gazeta.

“Se a gente ficar muito preocupado com o que estão falando, poderá colocar tudo a perder. Então, um dos pedidos é deixar o celular de lado, porque é muito pouco tempo, e a gente precisa estar voltado para dentro do time", Zé destacou o foco total das meninas durante as competições, que começam no próximo final de semana.

Na última segunda-feira, 22, Márcia Fu não poupou críticas aos uniformes do Brasil para as Olimpíadas de Paris 2024. Em suas redes sociais, a medalhista olímpica ficou em choque com a qualidade e o design das peças, que ela classificou como de "péssimo gosto". Além disso, a ex-jogadora de vôlei também afirmou que suas colegas de profissão mereciam algo melhor.

Através de seu novo canal no YouTube, Márcia Fu iniciou uma série de vídeos analisando os uniformes para a próxima competição. Ela comentou sobre a chegada de mais um torneio e criticou os uniformes que foram entregues aos atletas. Além das roupas para os jogos, eles também receberam trajes para a cerimônia de abertura, que geraram polêmica.