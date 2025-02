Saiba quando será a estreia de Neymar Jr. pelo Santos

Com a volta de Neymar Jr. ao Santos, os torcedores estão ansiosos para saber quando o jogador fará sua estreia; confira todos os detalhes

O retorno de Neymar Jr. ao Santos foi um dos grandes acontecimentos do futebol na última sexta-feira, 31. Após o jogador oficializar seu contrato e ser apresentado diante da torcida na Vila Belmiro, os fãs e torcedores estão ansiosos pela estreia do craque.

Segundo informações do Metrópoles, neste sábado, 1, ele acompanhará do estádio o clássico entre Santos e São Paulo pelo Campeonato Paulista. Já no domingo, 2, o elenco terá folga, e os treinos serão retomados na segunda-feira, 3, quando Neymar deve ter seu primeiro contato oficial com a equipe.

Se toda a documentação for regularizada a tempo, o atacante poderá estar com o Peixe na partida contra o Botafogo-SP, na próxima quarta-feira, 5, às 21h35, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. No entanto, sua estreia como titular ainda é incerta, já que sua condição física segue uma incógnita.

Vale lembrar que, antes de deixar o Al-Hilal, Neymar já participava dos treinamentos, mas sua última partida oficial foi em 4 de novembro do ano passado. Por isso, a tendência é que ele entre em campo ao longo da partida contra o Botafogo-SP, em vez de começar como titular.

Salário de Neymar Jr.

O jogador de futebol Neymar Jr está de volta ao Brasil após passar 12 anos jogando no futebol estrangeiro. Ele rompeu o contrato com o time Al-Hilal, na Arábia Saudita, e está de volta ao time Santos, no litoral de São Paulo. Nesta sexta-feira, 31, ele chegou ao país e assinará o contrato nas próximas horas. Com isso, as especulações sobre o novo salário dele já tomam conta do mundo esportivo.

De acordo com a CNN Brasil, Neymar vai receber um salário muito menor do que ganhava no Al-Hilal. Segundo uma reportagem, o atleta recebia cerca de 6,6 milhões de euros por mês quando estava na Arábia Saudita. Agora, no Santos, o salário mensal dele deve ser de 160 mil euros. A publicação informou que este valor é apenas 2,4% do que ele recebia antes.

Segundo o site Sportico, a fortuna de Neymar Jr é estimada em 1 bilhão de dólares - cerca de 6 bilhões de reais. Enquanto estava no Al-Hilal, o jogador recebeu 80 milhões de dólares - cerca de R$ 474 milhões - em 2024. Ele ficou um ano e cinco meses no time estrangeiro e participou de apenas 7 jogos e fez um gol.

