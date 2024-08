Sabrina Sato responde sobre diferença de idade com Nicolas Prattes

'Nem lembrava’, disse Sabrina Sato; apresentadora abriu a caixinha de perguntas para os seguidores do Instagram nesta quinta-feira, 01

Sabrina Sato abriu a caixinha de perguntas do Instagram na tarde desta quinta-feira, 01, e respondeu algumas curiosidades de seus seguidores. Entre as perguntas feitas, um internauta a questionou sobre "como é namorar um homem 16 anos mais novo", se referindo ao namorado da fashionista, o ator, Nicolas Prattes.

Com o bom humor de sempre, a apresentadora respondeu nos stories: "Eu nem lembrava que são 16 [anos], gente! É ótimo, é maravilhoso". Vale lembrar que os dois foram vistos jutos pela primeira vez durante o Carnaval deste ano, quando o ator foi prestigiar o desfile da Gaviões da Fiel, escola de samba da qual a apresentadora é rainha de bateria.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Recentemente a apresentadora inclusive foi até Portugal na companhia dos pais, Kika e Omar Rahal,e da filha, Zoe, de cinco anos, para se encontrar com o namorado, que está gravando a próxima novela das nove, Mania de Você, na qual ele será um dos protagonistas. E neste sábado, 20, ela compartilhou alguns passeios que fez e posou aos beijos com o artista.

O casal visitou o Miradouro da Senhora do Monte, um mirante com vista para a cidade de Lisboa, capital portuguesa, e a apresentadora mostrou momentos dos dois admirando o por do sol. Eles também aparecem se beijando. "Te amo", declarou ela.

Sabrina Sato abre o coração e revela se planeja filhos com Nicolas Prattes

Apaixonada, Sabrina não esconde o quanto está feliz em dividir seus dias com o protagonista de 'Mania de Você', próxima novela das nove da Globo. Em entrevista ao site 'Heloisa Tolipan', a comunicadora não poupou elogios ao amado.

"Ele me completa. Acho que o que torna tudo especial é o jeito dele de ver a vida. Nicolas é super tranquilo, muito paciente, mas ao mesmo tempo uma das pessoas mais enérgicas que já conheci, o que ajuda muito a equilibrar a minha rotina maluca", declarou ela. Ao longo do bate-papo, Sabrina Sato revelou se os dois já possuem planos para casamento e até a vinda de um filho.