Após encerrar sua participação nas Olimpíadas de 2024, a ginasta Rebeca Andrade usou suas redes sociais para compartilhar seus looks nos Jogos Olimpícos. Na manhã desta terça-feira, 06, ela publicou um vídeo usando os collants azul e o roxo, que foram cravejados de cristais e desenhados por Jade Barbosa.

Na legenda, ela quis saber a opinião de seus 9 milhões de seguidores que acompanham seu trabalho nas redes sociais. "Qual foi o favorito de vocês?", questionou. Nos comentários, os internautas deixaram comentários como "Azul lindo demais, mas você também fica linda no roxo!!!", "Amor, em você qualquer um né, não sei qual a dúvida", disse outra. "Eu achei os dois muito LINDOS, acho que eu escolheria o roxo, mas ambos tão lindos! As duas cores ficaram incríveis".

Rebeca Andrade ganha valor alto pelas quatro medalhas conquistadas em Paris

A ginasta Rebeca Andrade vai voltar para o Brasil com a mala cheia de medalhas. Aos 25 anos de idade, a atleta subiu ao pódio quatro vezes: ganhou o bronze na modalidade por equipes, prata no individual geral e no salto e o ouro no solo.

E, além das medalhas, ela volta para casa com uma boa quantia em dinheiro. Graças à conquista do ouro no solo nesta segunda-feira, ela garantiu mais R$ 350 mil em premiação. Este é o valor máximo pago pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para um atleta individual que esteja competindo em Paris.