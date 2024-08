Rebeca Andrade encanta internautas ao cantar clássico da Disney

Puro talento! A ginasta Rebeca Andrade soltou a voz com clássico de 'A Princesa e o Sapo' e arrancou elogios dos internautas: "Princesa"

Rebeca Andrade segue mostrando que seu talento não está só na Ginástica Artística! Sendo a maior medalhista olímpica do Brasil, a atleta encantou os seguidores nesta quinta-feira, 15, ao soltar a voz cantando um clássico de "A Princesa e o Sapo", da Disney.

No vídeo compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, Rebeca cantou a música "Quase Lá", em resposta aos comentários de que possui voz de dubladora. "Durante os jogos muitos de vocês comentaram sobre a minha voz e disseram que parecia voz de dubladora… então trouxe um vídeo de um dos meus filmes favoritos, para confirmar que realmente minha voz parece de dubladora", escreveu na legenda da postagem.

E o que não faltou nos comentários do registro foram elogios. "A Disney perdendo essa princesa. Mas ela é nossa", disse uma seguidora. "Tem algum coisa que você não saiba fazer?", brincou a jogadora de vôlei, Gabriela Guimarães. "Aiii amo tanto", declarou a atriz Larissa Manoela.

Rebeca Andrade é ovacionada em voo ao retornar para o Brasil

Na última segunda-feira, 12, Rebeca Andrade voltou para casa e ganhou uma recepção calorosa e cheia de orgulho após sua participação honrosa nas Olimpíadas de 2024. Durante o voo para o Brasil, a ginasta brasileira foi homenageada pela equipe de bordo e ovacionada pelos fãs, que capturaram toda a emoção em vídeos.

Em registros que circulam nas redes sociais, Rebeca é vista entrando na aeronave de forma tímida. Apesar de ter levado uma bolada para casa com suas medalhas, ela apareceu em um voo comercial e dispensou os jatinhos. No avião, a equipe a recebeu com carinho, e o piloto fez questão de anunciar que uma medalhista olímpica estava entre os passageiros.

“Nós, como brasileiros, estamos muito orgulhosos de ter a bordo a maior medalhista olímpica da história do Brasil. Que você, Rebeca, continue enchendo os brasileiros de orgulho. Parabéns, Rebeca Andrade”, disse o piloto. Logo, os demais passageiros se levantaram para aplaudir a ginasta brasileira com orgulho. Veja!