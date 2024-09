Rebeca Andrade chama atenção ao surgir com camisa de Gabi Guimarães

Rebeca Andrade entra na brincadeira e levanta torcida dos fãs ao posar com camisa da jogadora de vôlei Gabi Guimarães

Durante as Olimpíadas de 2024, Rebeca Andrade foi alvo de rumores de um romance com a jogadora de vôlei Gabi Guimarães. Apesar de negar as especulações, a ginasta brasileira agitou as redes sociais ao ‘aumentar’ as teorias dos seguidores e surgir com uma camiseta da atleta em um vídeo publicado na última quarta-feira, 05.

Em seu perfil no Instagram, Rebeca surgiu posando com uma regata da Seleção Feminina de Vôlei. Em seguida, a ginasta fingiu estar jogando, virou de costas e exibiu o nome da amiga na camisa. Na legenda, ela aproveitou para mandar um recado para a jogadora de vôlei: “É assim que os divertidamentes da minha cabeça funciona lá dentro”, brincou.

“Eu automaticamente depois de colocar a blusa da nossa capitã : "Zé, eu só queria dizer que se você estiver pronto, eu também tô! Desse tamanho pitico você ainda não tem hahahaha. Gabi Guimarães amei minha blusinha. Obrigada, xuxu! To esperando a de vocês, Pri Daroit e Ana Carolina”, Rebeca pediu para as jogadoras enviarem mais camisetas da equipe.

Nos comentários, Gabi também pediu um presente para a ginasta: “Tá pronta hahaha amei a reclamação com o juíz! E cadê o meu collant pra eu te ensinar uns saltos novos? “Guimaraes I“ com baile de favela”, ela brincou com a amiga. Além disso, as atletas também receberam a torcida dos seguidores para viverem um romance.

“Ela gosta de aumentar a fic, ela gosta”, uma admiradora brincou nos comentários. “Você não é inocente, né Rebeca?”, perguntou outro. “Menina tu tá fazendo fanfic de vocês duas já”, brincou uma terceira. “O que o Twitter ia falar sobre esse vídeo não tá na história”, outro brincou com os rumores, que começaram na rede social.

Vale lembrar que a CARAS Brasil encontrou algumas publicações de fãs nas redes sociais que despertaram a curiosidade e deram início a ‘fanfic’. Em uma publicação no X, antigo Twitter, do dia 19 de agosto, uma usuária compartilhou fotos e até uma filmagem de Rebecca e Gabi, e levantou a torcida para um romance, que logo viralizou.

Vale lembrar que Rebeca Andrade terminou recentemente seu relacionamento de quase dois anos com o fisiculturista Luiz Cleiton, enquanto se preparava para as Olimpíadas. Já Gabi Guimarães chegou a viver um romance discreto com outra musa da seleção brasileira de vôlei, Sheilla Castro, mas o relacionamento também chegou ao fim.

Rebeca Andrade falou sobre os rumores de romance:

Em recente entrevista à Cazé TV, Rebeca Andrade revelou que gosta de acompanhar tudo o que falam sobre ela nas redes sociais. Aliás, a ginasta mencionou que viu os rumores de um romance com a jogadora de vôlei Gabi Guimarães, mas esclareceu que a relação entre elas é apenas uma amizade. Apesar disso, ela confessou que se diverte com a torcida.