Rayssa Leal agradece apoio em meio a tensão nas Olimpíadas 2024: ‘Nervosa’

Rayssa Leal abre o coração e fala sobre tensão após participar da competição ‘mais sinistra de toda sua vida' nas Olimpíadas de 2024; confira

Nesta segunda-feira, 29, Rayssa Leal abriu seu coração e agradeceu ao público pelo apoio que recebeu em meio à tensão das Olimpíadas de 2024. Em suas redes sociais, a skatista descreveu a competição como a "mais sinistra" de toda sua vida, mas contou que ter a torcida vibrando foi crucial para trazer a medalha de bronze para o Brasil.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Rayssa gravou um vídeo para agradecer o apoio do público: “Queria passar aqui só para agradecer a todo mundo pela torcida que ficou vibrando. Foi uma competição muito louca para todo mundo, a mais sinistra que eu já competi em toda minha vida”, disse a adolescente, que é conhecida como ‘fadinha’.

Sincera, a atleta não escondeu o nervosismo, mas afirmou que conseguiu melhorar seu desempenho com a ajuda do público: "Fiquei muito nervosa tanto na semifinal quanto na final e no começo, mas depois eu fui me soltando mais", disse a jovem, que também mencionou que a competição trouxe algumas mudanças para sua vida pessoal.

“Entender todo esse peso que é Olimpíada é, a gente muda um pouco a cabeça, e só quem tá aqui sabe e entende o que que é tudo isso", Rayssa completou falando sobre a torcida. Vale lembrar que no último domingo, 28, a fadinha brilhou ao representar o país na prova de skate street feminino das Olimpíadas de 2024.

Rayssa Leal agradece apoio na prova de skate das Olimpíadas de 2024

Com diversas manobras impressionantes, ela garantiu uma medalha de bronze. No entanto, a skatista agora pode enfrentar uma punição depois de fazer um gesto proibido durante sua apresentação. Isso porque a skatista aproveitou para enviar uma mensagem especial através da linguagem de sinais: "Jesus é o caminho, a verdade e a vida", disse.

Acontece que essa mensagem é proibida pelo Comitê Olímpico Internacional. Aliás, os atletas podem sofrer punições por falarem sobre religião ou política, especialmente porque a competição envolve diversas nações com aspectos culturais extremamente diferentes. Nas redes sociais, o momento tem dado o que falar.

Rayssa Leal justifica gesto proibido nas Olimpíadas:

Em conversa com o UOL, Rayssa Leal revelou que pode receber uma advertência após fazer um gesto proibido durante sua competição. Até o momento, a skatista não recebeu nenhum comunicado oficial do comitê e está curtindo o dia vibrando pelas competições de skate masculino. Ela também aproveitou para explicar o motivo por trás do gesto.