Rafael Nadal, dono da segunda maior fortuna do tênis, anuncia aposentadoria

Aos 38 anos, o tenista Rafael Nadal revelou que irá se aposentar das quadras após as finais da Copa Davis: 'Decisão difícil'

O atleta profissional de tênis Rafael Nadal revelou nesta quinta-feira, 10, que sua aposentadoria do esporte acontecerá ainda este ano, após as finais da Copa Davis, realizada em novembro. Com 22 títulos de Grand Slam e dois ouros olímpicos, ele encerrará a carreira aos 38 anos de idade.

A notícia foi compartilhada por Nadal através de um vídeo publicado nas redes sociais. "Estou me aposentando do tênis profissional. A realidade é que foram alguns anos difíceis, especialmente estes últimos dois. É obviamente uma decisão difícil, uma que me levou algum tempo para tomar. Mas nesta vida tudo tem um começo e um fim", declarou ele.

Considerado um dos maiores tenistas, Rafael Nadal é conhecido especialmente por sua habilidade no saibro. O espanhol iniciou a carreira profissional em 2001 e conquistou seu primeiro título de Grand Slam no Roland Garros aos 19 anos, em 2005.

Nadal, inclusive, é dono da segunda maior fortuna do tênis. Durante sua trajetória de 23 anos no esporte, ele recebeu 134,9 milhões de dólares em premiações, cerca de R$ 755 milhões na cotação atual.

O atleta chegou a acumular 16,3 milhões de dólares, o terceiro maior valor na história da ATP, em uma premiação no ano de 2019. O primeiro lugar no ranking de maior fortuna é de Novak Djokovic, que já acumulou 184,4 milhões de dólares, cerca de R$ 1 bilhão.

O anúncio da aposentadoria de Rafael Nadal

Após o tenista Rafael Nadal revelar publicamente que decidiu se aposentar, diversos admiradores do atleta destacaram o quanto sentirão sua falta no esporte. "Oh não, ainda não estou pronta para este momento", escreveu um seguidor.

"Obrigado, Rafa, por tudo. Sentiremos saudades na quadra", disse outro. "O tênis nunca mais será o mesmo sem você agora. Obrigado, touro espanhol", falou um terceiro. "Obrigado por tantos anos de tênis e alegria, nunca haverá ninguém igual", ressaltou mais um.

