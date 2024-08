Quem é o cão terapêutico que ajuda Simone Biles e outras atletas dos EUA?

As atletas da ginástica dos Estados Unidos contam com uma ajuda especial para aliviar o cansaço e diminuir a ansiedade: o golden retriever Beacon

As atletas da equipe de ginástica dos Estados Unidos contam com uma ajuda especial para aliviar o cansaço e diminuir a ansiedade antes das competições. Trata se do golden retriever chamado Beacon, apelidado de “Goodest Boy” (bom menino, na tradução livre), que atua como cão terapeuta das atletas.

De acordo com informações do site NBC News veiculadas pelo Extra, Beacon é o primeiro cão de terapia oficial da seleção americana de ginástica. Assim como os outros funcionários, ele usa credencial oficial com o seu nome.

Embora não tenha sido "convocado" para a Olimpíada de Paris, o cão ajuda os atletas durante os treinamentos. No fim de junho, esteve com as ginastas nas seletivas olímpicas do país. E ele apareceu ao lado de atletas como Simone Biles e Suni Lee, que conquistaram o ouro por equipes junto de Jordan Chiles, Jade Carey e Hezly Rivera.

Cãoterapia

Beacon é utilizado para o método de cãoterapia. Com isso, ele se torna um pilar de suporte emocional para atletas. Em recente entrevista à ESPN, Tracey Callahan Molar, treinadora e tutora do animal, falou sobre a relação dele com a equipe de ginástica.

Segundo ela, o animal tem um instinto natural para oferecer apoio emocional. "Ele é atraído por duas coisas: ouvir seu nome e um senso inato de quando alguém precisa dele", afirmou ela, conforme noticiou o portal Terra.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Duncan Strauss (@duncanstraussta)

Antes das Olimpíadas, Rebeca Andrade terminou namoro com fisiculturista

A ginasta Rebeca Andradeterminou recentemente seu relacionamento de quase dois anos com o fisiculturista Luiz Cleiton, enquanto se preparava para os Jogos Olímpicos. Apesar do fim do relacionamento, os dois não deixaram de se seguir nas redes sociais. Ela conquistou a medalha de prata no individual geral da ginástica e a de bronze na de equipe.

De acordo com informações do portal Extra, o relacionamento chegou ao fim em fevereiro deste ano. Após o término, ela curtiu os desfiles da Série Ouro, na Sapucaí, na companhia das amigas Flavia Saraiva e Lorrane Oliveira, além de Alvaro Margutti, que é fisioterapeuta da seleção de ginástica

Rebeca e Luiz estavam juntos desde 2022. O fisiculturista chegou a pedir a atleta em casamento em dezembro e o momento foi compartilhado nas redes sociais. Apesar da resposta afirmativa, o portal noticiou que a assessoria dela afirmou na época que ela não estava noiva. Os dois costumavam compartilhar momentos juntos.