Público sai em defesa de Rayssa Leal após possível punição nas Olimpíadas

Enquete da CARAS Brasil aponta que maioria dos leitores acham injusto que Rayssa Leal seja punida após fazer gesto proibido nas Olimpíadas de Paris

Destaque nas Olimpíadas de Paris, Rayssa Leal (16) pode levar uma punição após fazer um gesto proibido no último domingo, 26. De acordo com os resultados parciais da enquete da CARAS Brasil, o público brasileiro não acha que a jovem skatista deveria levar uma advertência.

Até o momento, 91,10% dos leitoras que votaram na enquete não acham justo que Rayssa Leal seja punida , após passar uma mensagem para o público durante a prova que rendeu uma medalha de bronze para o Brasil. Já 8,9% acham que a atleta olímpica devia ser advertida.

Conhecida também como fadinha do skate, Leal pediu forças ao público e decidiu enviar uma mensagem através da LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) enquanto fazia a apresentação de manobras. "Jesus é o caminho, a verdade e a vida", disse a medalhista olímpica com as mãos, infringindo uma das regras do Comitê Olímpico Internacional.

O órgão esportivo proíbe que os atletas olimpícos falem sobre religião e política, e, caso eles o façam, podem sofrer punições. A atitude acontece porque o evento envolve diversas nações com aspectos culturais distintos entre si. Apesar da possível punição, a jovem não corre o risco de perder a medalha.

Após a prova, a jovem concedeu uma entrevista ao site UOL e afirmou que não sabia se ia levar uma advertência ou não. Com bom humor, ela respondeu, em tom de brincadeira: "Se eu peguei advertência eu não to sabendo ainda não, porque não chegou em mim. Se eu pegar alguma advertência a gente vai descobrir mais tarde."

A advertência funciona como um alerta ao atleta, e não tem um grau tão grave. Porém, caso o recado continue a ser desrespeitado, pode resultar na retirada do credenciamento, exclusão temporária ou permanende dos Jogos, desqualificação das competições e até no pagamento de multa.

