Carolina Dieckmann impressiona ao surgir com o filho caçula

Com o filho caçula, José Worcman, de 17 anos, Carolina Dieckmann impressiona ao surgir de macacão e ao lado do gato da família; veja

A atriz Carolina Dieckmann compartilhou uma nova foto em sua rede social nesta quinta-feira, 12, ao lado de seu filho caçula, José Worcman, de 17 anos. Com o jovem, que é fruto de seu casamento com Tiago Worcman, a famosa apareceu curtindo um momento de folga em casa.

Em meio às gravações do remake de Vale Tudo, trama em que viverá a personagem Malu, a loira surgiu deitada com o herdeiro e com o seu gato. Carolina Dieckmann então chamou a atenção ao aparecer usando um macacão marrom e curtindo o tempo livre com seus amores.

"A vida tem a cor dos afetos pra quem olha com o coração", disse ela ao postar o momento tranquilo. Nos comentários, ela foi admirada. "Que foto linda", elogiaram o trio. "Maravilhosos", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Carolina Dieckmann recebeu a visita do caçula e do esposo durante as gravações. Além de José, a loira é mãe de Davi Frota, de 25 anos, fruto de seu relacionamento antigo com Marcos Frota, com quem foi casada por cerca de sete anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann perdeu peso?

A atriz Carolina Dieckmann recorreu a um método radical para perder peso antes de começar o seu novo trabalho. Ela interpreta a protagonista do filme Descontrole, no qual vive uma mulher viciada em álcool e em crise. Assim, ela recorreu a um jejum de 24 horas.

Dieckmann eliminou 8 kg durante o jejum. "Ela é uma personagem que quando começa o filme está num esgotamento absoluto. E achei que era legal trazer esse esgotamento para o físico, ter realmente uma cara mais abatida, um corpo mais desgastado. Achei que a magreza trazia uma amplitude no que eu queria interpretar. E depois continuei nesse peso porque não tenho muita dificuldade nem para emagrecer, nem para engordar. Se comer um pouquinho mais engordo, se comer um pouquinho menos emagreço", disse ela ao site Gshow.