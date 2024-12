Radialista morre aos 62 anos durante transmissão ao vivo de programa

O humorista Acácio Oliveira, conhecido como Kaquinho Big Dog, faleceu durante apresentação de programa em rádio de BH

O radialista, cantor e humorista Acácio Oliveira, mais conhecido como Kaquinho Big Dog, faleceu na madrugada desta quinta-feira, 12, aos 62 anos, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A morte do comunicador ocorreu enquanto ele apresentava ao vivo o programa 'Madrugada Liberdade', na Rádio Liberdade.

De acordo com informações divulgadas pelo perfil oficial do veículo, o radialista faleceu vítima de um mal súbito. "Kaquinho era muito mais que um apresentador ou humorista; ele era uma alma generosa, que espalhava alegria, risadas e amor por onde passava. Sua criatividade, talento e paixão pelo rádio marcaram a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e ouvi-lo", escreveram em um trecho.

"Hoje, o céu ganha uma estrela, e nós ficamos com a saudade e as lições de amor pela vida e pela arte que ele nos deixou. [...] Que Deus conforte nossos corações e acolha o Kaquinho com toda a alegria que ele sempre transmitiu a nós. Kaquinho Big Dog, presente para sempre em nossos corações", completaram.

Quem era Kaquinho Big Dog?

Nascido em Minas Gerais, Acácio Oliveira iniciou a carreira como cantor de Música Popular Brasileira (MPB) em bares de Belo Horizonte. No início dos anos 1990, o artista trilhou o caminho do humor e passou a ser chamado de Kaquinho Big Dog.

Acácio ficou famoso somente em 1993, quando passou a apresentar o programa 'Acorda Paschoal', fazendo com que suas músicas fossem conhecidas por ouvintes. Em 1996, o cantor lançou seu primeiro CD pela gravadora Virgin.

