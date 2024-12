Ex-BBB Diego Grossi faz reflexão após fim do casamento com Franciele

Ex-participante do BBB 14, Diego Grossi fez uma reflexão ao dividir um 'balanço' de seu ano e revelou que conseguiu superar vício

Ex-participante do BBB 14, Diego Grossi usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 12, para dividir com os seguidores uma breve reflexão sobre mudanças em sua vida ao longo do ano de 2024. Em seus stories no Instagram, ele contou que conseguiu superar o vício em jogos de azar e está se curando de uma depressão.

"Reflexão sobre 2024… Posso dizer que de 2024 só vou levar as coisas boas. Foram algumas, mas o principal é o aprendizado, a bagagem, a libertação da depressão, a libertação do jogo… Fiquei preso em 2024 em jogos de azar e acabou acontecendo tudo o que aconteceu", iniciou o ex-BBB em um vídeo publicado.

Na sequência, Diego garantiu que está livre do antigo vício em apostas. "Graças a Deus, a mim e as pessoas que me ajudaram, larguei o vício do jogo. Não jogo mais e não faço mais propaganda de jogo. Estou saindo desta depressão. Está tudo na mão Dele agora", concluiu ele. A reflexão aconteceu em meio a notícia do fim de seu casamento com a também ex-BBB Franciele.

Na quarta-feira, 11, ela confirmou em entrevista ao 'Extra' que os dois já não são mais um casal há cerca de dois meses. Diego Grossi e Franciele se conheceram no confinamento do reality show da TV Globo em 2014 e oficializaram a união um ano após o programa.

"Separação nunca é fácil, ainda mais quando se está há mais de 10 anos juntos, e tendo filho, cachorro, uma vida juntos. Mas após muitas tentativas, objetivos e atitudes decidi que seria o melhor para todos. Sempre fomos muito sinceros com nosso público. Eles ficam tristes, claro. Mas torcem por nosso sucesso e nos apoiam no que for melhor pra nós", declarou a ex-sister. Eles são pais de Enrico, de 4 anos.

Franciele e Diego Grossi já se separaram antes

Em julho de 2022, Franciele e Diego Grossi anunciaram o fim do casamento pela primeira vez. Na época, o casal de ex-BBBs revelou ao público a decisão através de uma publicação nas redes sociais.

No entanto, poucos dias após a notícia, os dois apareceram ao lado do filho, Enrico, e revelaram que decidiram reatar a união. "Por que Deus sabe o que faz, sabe o que tira e sabe o que traz! E ele nos trouxe de volta. Ainda mais fortes amor, eu amo vocês!", declarou Franciele, na ocasião.

