Por que os atletas olímpicos mordem as medalhas? Entenda a tradição

No pódio das Olimpíadas, os atletas posam mordendo as medalhas que acabaram de ganhar. Saiba qual é o motivo da tradição nos Jogos Olímpicos

As Olimpíadas de Paris 2024 estão acontecendo a todo vapor e uma cena se repete após cada montagem de um novo pódio: os atletas mordem as medalhas que acabaram de ganhar. Que tal saber o motivo deste gesto? Isso é algo que acontece há muitos anos!

A tradição de morder as medalhas é uma consequência de algo que acontecia com os comerciantes e trabalhadores nos Estados Unidos no século XIX. Por volta de 1840, na época da Corrida do Ouro, os trabalhadores mordiam as moedas de ouro para garantir que eram autênticas. Anos depois, em 1904, as medalhas das Olimpíadas eram feitas de ouro e os vencedores mordiam para atestar que eram verdadeiras.

Porém, as medalhas pararam de ser feitas de ouro em 1912 e passaram a ser apenas banhadas no metal valioso. Mesmo assim, os atletas continuam com a tradição de morder as medalhas no pódio. Hoje em dia, o gesto é feito pelos campeões olímpicos porque é algo que os fotógrafos pedem como uma pose oficial no pódio.

A caixa entregue aos vencedores nas Olimpíadas de Paris

Quem está acompanhando os Jogos Olímpicos de Paris já reparou que os atletas que ficam nas três primeiras posições ganham no pódio suas medalhas e também uma caixa. Mas o que tem dentro dela?

A caixa fina, que possui 50 centímetros de comprimento, traz o pôster oficial das Olimpíadas enrolado. Ela é marrom e tem a parte de cima transparente, possibilitando ver o cartaz enrolado. O pôster tem 50 cm de largura por 70 cm de comprimento. Quando está enrolado, ele fica preso em um suporte circular de papel (em formato de cano) com o símbolo dos Jogos.

O artista francês Ugo Gattoni foi o responsável por projetar o pôster. Ele está à venda por 29 euros (R$ 177). Além disso, existem duas versões, sendo uma para os Jogos Olímpicos e outra para os Paralímpicos.

Vale lembrar que além da medalha e do pôster, os atletas que sobem ao pódio também ganham a mascote Phryges com a cor da medalha que conquistou na prova.