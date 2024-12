Por que Xuxa e Ayrton Senna se separaram? Relembre o passado deles

Xuxa e Ayrton Senna viveram um dos namoros mais midiáticos das celebridades brasileiras. Relembre como foi o fim do relacionamento deles

A apresentadora Xuxa Meneghel e o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna viveram um dos relacionamentos mais lembrados entre as celebridades brasileiras. A relação deles durou de 1988 a 1990. O romance deles foi retratado na série Senna, da Netflix. Relembre aqui o motivo da separação dos dois:

Pouco tempo depois do rompimento, Senna foi entrevistado pela revista Playboy e contou a sua versão sobre o fim do namoro. Ele contou que o pouco tempo para ficarem juntos por causa do trabalho foi algo que impactou a separação. "Eu tinha mais tempo. Mesmo assim, ficávamos juntos duas semanas, e, separados, quatro. O grande problema é que a Xuxa delira pela profissão e simplesmente se fecha no seu mundo. Acho que fui um dos únicos que conseguiram entrar nele", afirmou ele, na época.

Por sua vez, Xuxa contou que foi pressionada pela diretora Marlene Mattos a escolher entre o trabalho e o namoro com Senna. "Marlene chegou para mim e disse: 'Você tem que escolher entre a sua profissão ou o seu amor. Porque se ele entrar por uma porta, eu saio pela outra'. E vocês já sabem qual foi a minha escolha", contou ela ao podcast Quem Pode, Pod.

Enquanto isso, o biógrafo Ernesto Rodrigues contou que existiu uma briga entre Xuxa e Senna e que os dois não terminaram bem. "Existiu uma exposição entre os dois. Ela, de um lado, não queria abandonar a vida do showbiz, a exposição pública. De outro lado, Ayrton queria uma vida privada, mais reclusa com ela, apesar de também ser uma pessoa muito famosa", disse ele, segundo o site Splash UOL.

Como foi a reação de Xuxa ao saber da morte de Senna?

No terceiro episódio de 'Xuxa – O Documentário', a apresentadora Xuxa Meneghelrelembrou os seus sentimentos após a morte de Ayrton Senna, que faleceu em decorrência de um grave acidente em uma pista de Fórmula 1. Para começar o assunto, o ator e humorista Sérgio Mallandro, que é amigo de longa data dela, relembrou a reação da amiga ao ver o acidente e receber a notícia da morte do piloto.

Ele contou que estava viajando quando viu o que aconteceu pela TV e se preocupou com Xuxa. “Liguei para ela e a Maria atendeu. Falei: 'Maria, cadê a Xuxa?'. 'Serginho, ela está trancada, só escuto os gritos dela'. A Xuxa chorava, gritava, ninguém conseguia abrir a porta para abraçá-la. E eu lá em Curitiba”, disse ele.

Logo depois, Xuxa relembrou que queria ver Senna e estava planejando a viagem, mas não deu tempo. E ela descobriu que ele também queria vê-la. “As pessoas que estavam do lado dele falaram que um dia antes ele falou que conversou muito sobre mim, que ele queria me encontrar e falar comigo. E eu, no Brasil, falava com a Marlene que eu precisava de uma semana, que eu ia atrás dele e ia encontrá-lo. Eu queria saber se acabou ou se ia ter alguma faísca, alguma coisa. E não deu tempo”, afirmou ela.

A apresentadora também comentou sobre o sentimento que ficou ao se despedir de Senna de forma tão inesperada. “Não ficou resolvido, pelo meu lado e o lado das pessoas que estavam do lado dele, e dizem que ele também queria conversar. Ficou um relacionamento do 'se'. Se eu tivesse falado com ele... Se não tivesse acontecido o acidente... Pode ser que nada tivesse acontecido, pode ser que tudo tivesse acontecido. Depois que ele morreu, eu fiquei uns dois anos sem beijar ninguém, tendo uma vida de viúva sem ser viúva”, declarou.

Ayrton Senna morreu no dia 1 de maio de 1994, quando seu carro de Fórmula 1 bateu em uma barreira de concreto do autódromo de Ímola, na Itália, durante uma corrida. Na época, ele e Xuxa estavam separados e ele namorava com a apresentadora Adriane Galisteu.

Leia também: Como Xuxa e Ayrton Senna se conheceram? Relembre romance