Ex de Senna revela como ele terminou namoro: ‘Levantou e foi embora'

Ex-namorada de Ayrton Senna, Adriane Yamin relembra como foi o fim do namoro deles e diz que o piloto terminou tudo de forma inesperada

Ex-namorada de Ayrton Senna, Adriane Yamin relembra como foi a separação deles. Em entrevista no podcast Na Lata, ela contou que o fim do namoro aconteceu de forma repentina e foi uma decisão dele.

"Ele falou para mim: 'Adriane, eu tô muito confuso, vou precisar de um tempo'. Eu falei pra ele: 'Como assim? Você acabou de me assumir para o mundo e me pede um tempo'. E ele virou e falou: 'Desculpa, mas não me cabe mais tempo. Se você tem alguma dúvida, então a gente acaba por aqui.' Ele levantou e foi embora", disse ela.

Então, Adriane contou que Senna assumiu o namoro com Xuxa apenas um mês depois do término deles. "E depois veio a minha irmã me contar que ouviu um burburinho dizendo que ficou sabendo que Ayrton mandou o avião dele ir buscar a Xuxa? Com isso, eu fiquei muito confusa e fui conversar com a mãe dele", disse ela, e completou: "Eu viajei com ele pra França em novembro, voltei, aí ele foi pro Rio gravar, depois ele veio falar comigo, e nisso já era dezembro? E tudo com a Xuxa aconteceu em dezembro. O Senna sabia que o que ele tava fazendo não era bonito, ele não queria expor o que ele tava fazendo. Quem assumiu a relação para a mídia, e expôs, e quis fincar a bandeira foi a Xuxa! Até então ele tava assim rebolando".

Por que Xuxa e Senna se separaram?

A apresentadora Xuxa Meneghel e o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna viveram um dos relacionamentos mais lembrados entre as celebridades brasileiras. A relação deles durou de 1988 a 1990. O romance deles foi retratado na série Senna, da Netflix. Relembre aqui o motivo da separação dos dois:

Pouco tempo depois do rompimento, Senna foi entrevistado pela revista Playboy e contou a sua versão sobre o fim do namoro. Ele contou que o pouco tempo para ficarem juntos por causa do trabalho foi algo que impactou a separação. "Eu tinha mais tempo. Mesmo assim, ficávamos juntos duas semanas, e, separados, quatro. O grande problema é que a Xuxa delira pela profissão e simplesmente se fecha no seu mundo. Acho que fui um dos únicos que conseguiram entrar nele", afirmou ele, na época.

Por sua vez, Xuxa contou que foi pressionada pela diretora Marlene Mattos a escolher entre o trabalho e o namoro com Senna. "Marlene chegou para mim e disse: 'Você tem que escolher entre a sua profissão ou o seu amor. Porque se ele entrar por uma porta, eu saio pela outra'. E vocês já sabem qual foi a minha escolha", contou ela ao podcast Quem Pode, Pod.