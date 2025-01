Piloto mirim morre aos 7 anos após grave acidente na Holanda

O piloto mirim Sid Veijer, promessa do motociclismo, se acidentou durante um treino no kartódromo no dia 22 de dezembro

O piloto mirim Sid Veijer, promessa do motociclismo, faleceu aos 7 anos de idade após sofrer um grave acidente em um kartódromo na Holanda. O acidente aconteceu no dia 22 de dezembro, quando o menino perdeu o controle de sua mini moto durante um treino na pista.

Sid, que sofreu ferimentos na cabeça, foi levado rapidamente em estado crítico para um hospital em Maastricht, onde permaneceu até o último domingo, 5, segundo a família. Ao longo das últimas semanas, Reinold Veijer, pai do piloto mirim, ficou responsável por atualizar o quadro de saúde do menino.

De acordo com informações publicadas, a situação de Sid Veijer era considerada bastante crítica. O menino, que apresentava um edema cerebral, chegou a realizar quatro cirurgias e cinco tomografias computadorizadas, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

"Na segunda-feira passada houve uma pequena luz sobre a situação do Sid. No final da semana, este holofote transformou-se no cenário mais sombrio e transformou-se numa luta justa que o Sid não conseguiu ganhar. Sid lutou como um leão. Nós [família] lutamos com ele até o último minuto com tudo o que tínhamos em nós, os médicos e enfermeiras fizeram o que puderam… Sid faleceu esta tarde rodeado pela sua família calorosa", escreveu o pai do jovem.

Jogador de futebol é encontrado sem vida aos 22 anos

O jogador de futebol alemão Luca Meixnerfaleceu aos 22 anos no dia 27 de dezembro de 2024. A informação foi confirmada através das redes sociais do SSV Reutlingen 05, clube em que o atleta atuava.

Conforme o comunicado divulgado no Instagram oficial, Luca foi encontrado sem vida dois dias depois do Natal. A causa da morte, no entanto, não foi revelada. O clube lamentou a partida precoce do jogador e pediu respeito e privacidade à família do jovem.

"O SSV Reutlingen chora por Luca Meixner. No último fim de semana recebemos a terrível notícia de que nosso jogador Luca Meixner morreu inesperadamente, na sexta-feira, 27/12, aos 22 anos. Toda a família SSV está profundamente abalada e atordoada. Seus companheiros de equipe, todos os conselheiros e funcionários lamentam a notícia e nossos pensamentos estão com sua família, amigos e companheiros. Pedimos que respeitem a privacidade da família do Lucas neste momento difícil", diz a nota divulgada.

