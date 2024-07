Neymar Jr surpreende com conselho para Gabriel Medina nas Olimpíadas: ‘Somente’

Após suposta desavença, Neymar Jr surpreende ao enviar recado sincero para Gabriel Medina, que está competindo nas Olimpíadas 2024

Nesta terça-feira, 30, Neymar Jr surpreendeu ao usar as redes sociais para enviar um recado sincero a Gabriel Medina durante as Olimpíadas 2024. Amigos de longa data, o jogador de futebol prestou seu apoio e aconselhou o surfista a manter a fé durante as competições decisivas que podem garantir o ouro para o Brasil.

Através de seu perfil no Instagram, Neymar publicou uma foto de Medina. Na imagem, que ganhou destaque, ele aparece "levitando" sobre as águas enquanto sua prancha também está no ar após sair de uma onda feitao pelo fotógrafo Jerome Brouillet. Embora o jogador não tenha escrito uma legenda, ele deixou uma reflexão para o surfista na foto seguinte.

“O que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o filho de Deus”, Neymar usou um trecho bíblico para aconselhar o surfista a manter sua fé para conquistar a competição mundial, que tem atletas brasileiros em destaque.

Vale lembrar que no ano passado, surgiram rumores de uma possível desavença entre Neymar e Medina. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o jogador e o surfista teriam tido uma briga no aniversário de um deles devido a uma influenciadora digital e modelo, Erika Schneider, com quem ambos estavam tentando flertar.

No entanto, Neymar ignorou esses rumores e publicou uma foto ao lado de Gabriel, mostrando que a suposta briga não passou de especulação. Além disso, o craque retomou o namoro com a influencer Bruna Biancardi, enquanto Medina supostamente vive um affair com a modelo e influenciadora digital Isabella Particelli Settanni.

No programa Chupin, da Rádio FM Metropolitana, Erika Schneider foi questionada sobre o boato e desconversou dando risadas. A influenciadora digital então deixou no ar sobre a possível ficada e intriga entre os amigos: "Menino, eu não sei também. Não tenho nada para declarar", afirmou a loira, que ainda revelou manter um amizade com os atletas.

Gabriel Medina tem rivalidade com surfista japonês nas Olimpíadas:

Gabriel Medina decretou fim de jogo para Kanoa Igarashi nas Olimpíadas de Paris, nesta segunda-feira, após vencer a quinta bateria das oitavas de final contra o competidor do Japão, em Teahupo'o no Taiti. A rivalidade entre os dois nasceu nos últimos jogos, em Tóquio, quando o surfista japonês derrotou o tricampeão e fez publicações provocativas.