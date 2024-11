Pedro Guilherme mostra filhas gêmeas uniformizadas após título do Flamengo

O jogador Pedro Guilherme, do Flamengo, dividiu uma foto fofíssima das gêmeas com uniforme do time: 'Já nasceram campeãs'

O jogador de futebol Pedro Guilherme, do Flamengo, celebrou o título da Copa do Brasil, vencido pelo rubro-negro, diretamente de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Apesar de não ter entrado em campo nesta temporada devido a uma grave lesão no joelho, o atacante fez questão de acompanhar a partida contra o Atlético-MG de perto.

Logo após a vitória do Flamengo, Pedro usou as redes sociais para dividir com os seguidores um novo registro encantador das filhas gêmeas, Antonia e Isabela, frutos de seu relacionamento com a psicóloga Fernanda Nogueira. No clique, as bebês, de quase 3 meses, aparecem usando o uniforme do time.

Esbanjando fofura, as pequenas foram fotografadas uma ao lado da outra na cama. Além do body personalizado, Antonia e Isabela também usavam uma faixa preta na cabeça com lacinho vermelho. "As princesas já nasceram campeãs", escreveu Pedro Guilherme na legenda.

Vale lembrar que as filhas gêmeas do jogador de futebol e Fernanda Nogueira nasceram em agosto deste ano. O atleta anunciou a primeira gravidez da esposa em fevereiro durante uma partida, logo após marcar um gol contra o Fluminense.

Discreta, a companheira de Pedro Guilherme possui um perfil privado nas redes sociais e faz raras aparições em fotos na conta oficial do jogador do Flamengo.

Confira a foto das filhas gêmeas de Pedro Guilherme:

Filhas gêmeas de Pedro Guilherme, do Flamengo - Reprodução / Instagram

Pedro Guilherme se declara para as filhas gêmeas

Atacante do Flamengo, Pedro Guilherme usou as redes sociais recentemente para compartilhar uma linda declaração para as filhas gêmeas, Antonia e Isabela. Por meio de seus stories no Instagram, o atleta se derreteu de amores ao celebrar o mesversário das bebês.

Com um clique bastante especial ao lado da esposa, Pedro destacou que entendeu o amor de pai com o nascimento das pequenas. "2 meses que minha vida mudou e que eu entendi o amor de pai! Obrigado, Jesus, pela família que o Senhor me deu!", escreveu ele.