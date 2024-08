Paulo André desabafa sobre desempenho nas Olimpíadas após derrota

Fora das semifinais, Paulo André disse que precisou 'sacrificar' seu lado atleta por um tempo ao aceitar convite para o BBB 22

O atleta e ex-BBB Paulo André Camilo, mais conhecido como P.A, usou as redes sociais para compartilhar um sincero desabafo com o público a respeito das Olimpíadas de Paris 2024. Eliminado das semifinais após terminar a prova de 100m rasos em última colocação, o velocista comentou sobre seu desempenho nos Jogos.

Em seu Instagram oficial, Paulo André recordou que enfrentou um momento difícil em sua carreira de atleta. Como ficou três meses confinado no reality show da TV Globo em 2022, ele explicou que a falta de treinos durante este período acabou o atrapalhando na corrida, além das lesões ao longo do ciclo.

"Foi o momento mais difícil da minha carreira, não só fisicamente. Mentalmente, foi muito complicado. Pensava em chutar o balde, mas não [fiz]. Até estou me admirando nesse quesito [se classificar para Paris 2024], porque foi difícil trabalhar o mental para estar aqui hoje", confessou ele.

Já na manhã deste domingo, 4, P.A precisou retornar à web para esclarecer alguns pontos de seu breve desabafo. De acordo com o atleta, alguns veículos distorceram sua declaração, afirmando que ele colocou a 'culpa do desempenho' no BBB 22.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo André 🏁 (@iampauloandre)

Em uma nova publicação, Paulo André ressaltou que sempre será grato a oportunidade oferecida pelo diretor de TV Boninho em poder participar do reality show. O famoso ainda explicou que graças ao BBB, sua vida e a de sua família mudaram para melhor.

"Entrei no BBB 22 com a conta financeira negativa, na época eu tive que vender meu carro pra comprar fraldas pro meu filho que tinha acabado de nascer, e olha que eu tinha sido semifinalista nas olimpíadas de Tokyo", iniciou P.A.

"Arrisco a dizer que nem se eu tivesse conseguido 3 medalhas olímpicas, eu conseguiria colher tudo que colhi pós-reality, pois todos nós sabemos que investimento aos atletas e ao esporte brasileiro é muito fraco", completou.

Confira o desabafo de Paulo André na íntegra:

Paulo André desabafa sobre Olimpíadas - Reprodução / Instagram

Brasil elimina a França e avança para a semifinal

A seleção brasileira feminina de futebol está na semifinal das Olimpíadas de Paris-2024. Neste sábado, 3, o Brasil venceu a França por 1 a 0, em Nantes. Gabi Portilho marcou o gol da vitória aos 36 minutos do segundo tempo.

Antes do gol de Portilho, quem se destacou foi a goleira Lorena, que na primeira etapa defendeu um pênalti cobrado por Karchaoui. Ela, aliás, já tinha pegado uma penalidade contra o Japão, na segunda rodada; confira mais detalhes!