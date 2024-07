Paulo André chega em Paris para disputar as Olimpíadas: 'Sonho realizado'

Paulo André já está em Paris, na França, para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. O atleta foi classificado para duas provas

Nesta segunda-feira, 29, Paulo André chegou em Paris, na França, para participar dos Jogos Olímpicos. O atleta representará o Brasil nas provas de 100 metros rasos e no revezamento 4x100m.

Em sua conta no Instagram, o famoso compartilhou diversas fotos de sua chegada ao país e comemorou o fato de estar disputando a sua segunda Olimpíada. "Muito feliz em estar aqui, mais um sonho realizado. Desde os meus 14 anos eu sonho com momentos como este e a hora chegou. Finalmente posso dizer: Estou na minha segunda Olimpíada. Agradeço a Deus por me colocar aqui. Espero aproveitar cada momento e dar 200% de mim. Deus é fiel", escreveu ele.

Nos comentários, os fãs vibraram. "Na categoria de homem mais lindo do mundo é ouro", brincou uma internauta. "Voa, traz essa medalha para a gente", torceu mais uma.

Paulo André, que participou do Big Brother Brasil, da Rede Globo, em 2022, chegou nas semifinais das Olimpíadas de 2020 e no Mundial de 2019, e já conquistou uma medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2019.

Ex-participante do BBB 22, Paulo André, de 25 anos, deu uma pausa nos compromissos como modelo e influenciador para representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris. Treinado pelo pai, Carlos Camilo, ele destaca que é da família que tira força para competir.

Paulo André foi convocado no início de julho para competir nos 100 metros rasos e no revezamento 4x100 nas Olimpíadas. No entanto, os treinamentos já estavam acontecendo há meses e, além da preparação física, ele também conta com os familiares para cuidar da saúde mental.

"Primeiro eu deposito minha confiança em Deus, depois eu conto com o apoio da minha família e do meu filho [Paulo André Jr.], eles são meu combustível para eu estar bem psicologicamente", disse. "Meu pai é meu técnico, então ele faz os dois papéis, tanto me apoia quanto me cobra também para que eu possa ser melhor a cada dia".