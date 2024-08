Ouro no judô, Bia Souza relembra infância durante participação no 'The Noite'

Durante o 'The Noite com Danilo Gentili', a judoca Bia Souza compartilhou detalhes de início no esporte e planos para comemorar conquista do ouro

Nesta terça-feira, 13, Beatriz Souza estará no The Noite com Danilo Gentili, acompanhada de Willian Lima e Larissa Pimenta. Durante o programa, os medalhistas olímpicos no judô vão compartilhar detalhes de suas trajetórias até o pódio em Paris.

Conforme adiantado pelo site NaTelinha, Bia Souza relatou que sempre foi uma criança agitada. "Fui uma criança hiperativa. Já cheguei a fazer natação e dança ao mesmo tempo", relembrou.

"Nem sonífero me acalmava. Meu pai teve a ideia de um dia me levar para assistir um treino e eu me apaixonei por aquela grosseria toda que vi. Uma semana depois já estava de quimono, em cima do tatame, treinando.", disse ela, cujo pai é atleta de judô aposentado

Já nos Jogos Olímpicos de Paris, a judoca compartilhou que queria voltar para casa com a medalha de ouro desde o início. "Na competição, estava focada só em fazer tudo o que treinei. Queria colocar cada detalhe dos treinos, os golpes no tempo certo, chegar forte na pegada."

"Tem uma foto minha sorrindo quando acabou a final. Ali, o meu sentimento foi de ‘nossa, finalmente acabou a competição’. Depois que eu fui perceber e dizer: ‘Meu Deus, sou campeã olímpica, eu ganhei!", completou.

Ainda durante o programa do SBT, Bia Souza garantiu que já tem planos para uma comemoração. "Ainda vou comemorar. Quero muito fazer um churrascão com pagode, juntando a família e os amigos... Meus vizinhos, muito queridos, fizeram uma faixa para mim e me deram flores, mas ainda não consegui ver ninguém."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Souza (@_beatrizsouzaar)

Bia Souza superou desconforto com o próprio corpo no esporte

Antes de conquistar o ouro nas Olimpíadas de Paris, a judoca Bia Souza passou por um longo processo de aprendizado em busca de amor próprio, como ela mesma contou à Glamour em maio deste ano. Segundo a atleta, o esporte foi fundamental para se aceitar como uma mulher gorda e se entender como uma esportista.

"O esporte me empoderou e mostrou um poder gigantesco que tenho em mim", contou a atleta. Bia passou a ter questões com a autoestima quando ainda era adolescente, por ser uma menina muito mais alta e grande comparada às amigas. Confira mais detalhes clicando aqui.