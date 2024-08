Olimpíadas: Web vira júri da ginástica artística e torce contra Simone Biles

Com Rebeca Andrade e Flávia Saraiva na final das Olimpíadas, web leva ginástica artística a ser assunto mais comentado do momento

Com a final geral da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris, a web volta todas as atenções para as brasileiras Rebeca Andrade (25) e Flávia Saraiva (24). As atletas podem trazer medalhas para o Brasil e ainda enfrentam uma disputa direta com Simone Biles (27), representante dos Estados Unidos na competição.

Na tarde desta quinta-feira, 1º, a ginástica artística se tornou o assunto mais comentado do X (antigo Twitter). Na plataforma, internautas se tornam "jurados" das notas das atletas, desabafam sobre os erros e comemoram as boas classificações de Rebeca e Flávia.

"O desempenho impecável da Flávia. Merecia uma nota maior", escreveu um. "O salto impecável da Rebeca Andrade essa mulher é absurda", disse outra. "Ai porque o salto da Simone Biles tem maior grau de dificuldade'. Não quero saber, achei muito alta a nota dela é roubo", brincou ainda uma terceira.

Flávia Saraiva não está mais na disputa por um lugar no pódio, no entanto, Rebeca Andrade ainda compete diretamente com a ginasta americana. Até o momento, as duas têm uma diferença pequena de pontos. A brasileira está no segundo lugar, enquanto Biles ficou em primeiro após a apresentação na trave.

CONFIRA COMENTÁRIOS DE INTERNAUTAS SOBRE A FINAL GERAL DA GINÁSTICA ARTÍSTICA:

O desempenho IMPECÁVEL da Flávia. Merecia uma nota maior. #GinasticaArtistica



— kaká (@sweetmaraisa) August 1, 2024

o salto IMPECÁVEL da rebeca andrade essa mulher é absurda #GinasticaArtistica

"ai pq o salto da simone biles tem maior grau de dificuldade" não quero saber, achei muito alta a nota dela é ROUBO #GinasticaArtistica #JogosOlimpicos

Ah mas eu vou torcer pra ela cair sim #GinasticaArtistica



pic.twitter.com/dSVIvEzny8 — Mestre Jedi 🥷 (@bioinseguro) August 1, 2024