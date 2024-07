Carolina Dieckmann homenageia meninas da ginástica: ‘Emocionam’

Depois de criticar as Olimpíadas, Carolina Dieckmann fez um post nas redes sociais com um texto especial para as meninas da ginástica artística

Carolina Dieckmann,que deu o que falar ao criticar a abertura das Olimpíadas, foi uma entre os milhões de brasileiros que se emocionaram com a medalha de bronze da equipe de ginástica artística do Brasil na final por equipes. Nesta terça-feira, 30, após o título, a atriz fez um post no Instagram para celebrar.

Ela compartilhou no feed um vídeo que reunia os melhores momentos das apresentações de RebecaAndrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares, e agradeceu pelo papel delas no esporte brasileiro.

"Meninas, vocês emocionam o nosso país! obrigada, mil vezes obrigada! Parabéns pela medalha olímpica!", escreveu na legenda. Nos comentários, Lorrane Oliveira deixou alguns corações para agradecer Carolina. Outros brasileiros também se mostraram orgulhosos das meninas no post: “Parabéns, maravilhosas! Representaram lindamente nosso BR”, disse um, “Chorei com essa edição! Lindo! Lindo! Parabéns guerreiras!”, escreveu outra.

Além da medalha, elas voltam para casa com uma boa quantia em dinheiro. Na categoria em grupo, de dois a sete atletas, Comitê Olímpico do Brasil (COB) paga R$ 280 mil pelo bronze. Com isso, as ginastas vão receber uma premiação de R$ 56 mil cada.

Vale lembrar que as medalhas de ouro e prata na categoria de grupos também recebem prêmios em dinheiro do COB. A medalha de ouro vale R$ 700 mil e a de prata R$ 420 mil.

Para as modalidades individuais, a premiação é de R$ 350 mil para o ouro, R$ 210 mil para a prata e R$ 140 mil para o bronze. Já na categoria coletiva, de sete ou mais esportistas, levam para casa R$ 1,05 milhão para o ouro, R$ 630 mil para a prata e R$ 420 mil no bronze. As informações foram divulgadas pelo Comitê Olímpico Brasileiro.

Além dos prêmios oferecidos pelos comitês olímpicos e federações internacionais, os atletas também ganham bônus adicionais, que dependem do país e dos patrocinadores envolvidos. Já o Comitê Olímpico Internacional (COI) não oferece prêmios em dinheiro e carrega essa tradição há 128 anos