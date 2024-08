Olimpíadas: pai protagoniza momento fofo ao entrevistar filha medalhista

Um momento fofo entre pai e filha aconteceu durante os saltos ornamentais nos Jogos Olímpicos 2024. Depois de conquistar a medalha de bronze na plataforma de 10m sincronizada, a britânica Andrea Spendolini-Sirieix foi dar entrevista para uma equipe de televisão e um dos entrevistadores era seu pai, Fred Sirieix.

Enquanto ouvia a herdeira falar sobre a vitória, Fred fez carinho na cabeça dela e não escondeu o orgulho. Em seguida, ele a abraça. "Ah, ele estava tão feliz e orgulhoso", comentou um internauta. "Um papai legitimamente orgulhoso, isso é tão fofo", disse outro. Veja como foi o momento:

Andrea Spendolini-Sirieix is the daughter of Fred Siriex from First Dates and Million Pound Menu. She won bronze for synchronised diving and her Dad was there, also covering the event for the BBC. Look at the way he rubs her head during her post win interview ♥️🥹 A proud Dad. pic.twitter.com/dPUuG1EfwY