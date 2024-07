Nadador se surpreende com descoberta sobre o filho após bronze em Paris

Nos Jogos de Paris, o nadador Ryan Murphy conquistou a medalha de bronze nos 100m costas, mas viveu um momento ainda mais especial na sequência

Nos Jogos Olímpicos de Paris, o nadador Ryan Murphy conquistou a medalha de bronze nos 100m costas, mas vivenciou um momento ainda mais especial na sequência. Isso porque, após a cerimônia de premiação, o americano descobriu que será pai de uma menina.

O atleta, que ainda não sabia do resultado do exame, viu sua mulher Bridget Konttinen exibir uma placa revelando o sexo da filha que os dois estão esperando. "Ryan, é uma menina", dizia o cartaz.

"Então, vou ter uma menina em janeiro. Essa foi a revelação do sexo dela para mim. Foi a primeira vez que ouvi (o sexo). Obviamente, eu sabia que ela estava grávida. Nós dois achamos que seria um menino. E todos com quem estávamos conversando achavam que seria um menino", disse ele à imprensa. A informação foi divulgada pelo portal O Globo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por USA Swimming (@usaswimming)

Ameaça de bomba faz equipe da Globo deixar estúdio em Paris

Jornalistas da Globo que estão em Paris para a cobertura das Olimpíadas precisaram deixar o estúdio montado no Trocadero, ponto turístico com vista para Torre Eiffel, após uma ameaça de bomba na noite desta segunda-feira, dia 29 (e madrugada de terça, dia 30, na França).

E o apresentador Marcelo Barreto entrou ao vivo na programação do Sportv para dar detalhes do ocorrido. "Disseram que havia uma ameaça de bomba. Para tranquilizar todo mundo, porque sei que as famílias da nossa equipe estão assistindo. Mães, filhos e cônjuges, fiquem tranquilos! Quando se fala aqui em ameaça de bomba, pode ser um objeto perdido, pode ser uma mochila largada que alguém esqueceu", disse ele.

"Não tem jeito, não tem como escapar do procedimento. Chama-se o caminhão do esquadrão anti-bombas, e eles vêm fazer uma análise. A nossa equipe teve que sair do estúdio. Ainda tem gente deixando os prédios, tudo feito com muita calma. Não se ouviu nenhuma explosão. Estou tentando falar aqui no limite da tranquilidade, mas sem deboche. Nunca é bobagem, é precaução", completou Barreto.