Olimpíadas 2024: Seleção Brasileira se classifica mesmo com derrota

A Seleção Brasileira feminina conseguiu se classificar nas Olimpíadas de Paris mesmo perdendo para a Seleção Espanhola por 2 a 0

Nesta terça-feira, 31, a Seleção Brasileira feminina perdeu por 2 a 0 da Seleção Espanhola e ainda jogou parte da partida com uma jogadora a menos, após Marta ser expulsa nos acréscimos do primeiro tempo.

Sendo assim, a classificação para as quartas de final nas Olimpíadas de Paris ficou bem comprometida, mas mesmo assim a Seleção conseguiu ficar em terceiro no Grupo C e garantiu a classificação. Na mesma rodada, a Austrália perdeu para os Estados Unidos por 2 a 1, e Zâmbia foi goleada pela Alemanha por 4 a 1.

Esses resultados colocaram a Seleção Brasileira como uma das duas melhores terceiras colocadas, o que garantiu a vaga na próxima fase. Agora, o Brasil volta a campo no sábado contra a primeira colocada do grupo A. Esse grupo será decidido ainda nesta quarta-feira comos jogos Nova Zelândia x França e Colômbia x Canadá.

Simone Biles foi bloqueada após indireta

Simone Biles revelou ter sido bloqueada pela ex-colega MyKayla Skinner nesta quarta-feira, 31, um dia depois de vencer a medalha de ouro na Ginástica Artística em grupo e publicar uma 'alfinetada' sobre as críticas da ex-participante da Seleção dos Estados Unidos - que as chamou de 'sem talento'.

Ao vencer a competição geral por equipes femininas no dia anterior, Biles publicou uma foto do grupo comemorando a conquista no Instagram, escrevendo na legenda: "Sem talento, preguiçosas, e campeãs olímpicas". A fala foi interpretada como uma resposta direta a Skinner.

No X, antigo Twitter, a atleta descobriu que havia sido bloqueada na rede social pela ginasta, e ironizou: "Ops, fui bloqueada", disse ela. As duas competiram juntas na equipe dos EUA durante os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e, em junho, Skinner fez um vídeo no YouTube afirmando que as ginastas selecionadas para a equipe de 2024 "não tinham a ética de trabalho".