Simone Biles revela ter sido bloqueada por ginasta após 'indireta'

Após conquistar medalha de ouro nas Olimpíadas de 2024, Simone Biles surpreende ao contar que teria sido bloqueada por ginasta

Simone Biles revelou ter sido bloqueada pela ex-colega MyKayla Skinner nesta quarta-feira, 31, um dia depois de vencer a medalha de ouro na Ginástica Artística em grupo e publicar uma 'alfinetada' sobre as críticas da ex-participante da Seleção dos Estados Unidos - que as chamou de 'sem talento'.

Ao vencer a competição geral por equipes femininas no dia anterior, Biles publicou uma foto do grupo comemorando a conquista no Instagram, escrevendo na legenda: "Sem talento, preguiçosas, e campeãs olímpicas". A fala foi interpretada como uma resposta direta a Skinner.

No X, antigo Twitter, a atleta descobriu que havia sido bloqueada na rede social pela ginasta, e ironizou: "Ops, fui bloqueada". As duas competiram juntas na equipe dos EUA durante os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e, em junho, Skinner fez um vídeo no YouTube afirmando que as ginastas selecionadas para a equipe de 2024 "não tinham a ética de trabalho".

“Além de Simone, sinto que o talento e a profundidade simplesmente não são mais o que costumavam ser. Quer dizer, obviamente, muitas garotas não trabalham tão duro. As garotas simplesmente não têm ética de trabalho”, disse a ginasta norte-americana, que chegou a competir ao lado da medalhista famosa no passado.

Jordan Chiles, que também foi premiada com ouro na França, compartilhou uma foto de um telefone nos seus Stories , ao mesmo tempo do comentário de Simone. No clique, ela mostra o perfil de Skinner sem publicações. "Quando ela bloqueou a Simone", disse ela.

Simone Biles admitiu que se sente intimidada por ginasta brasileira

Nesta terça-feira, 30, a ginasta norte-americana Simone Biles enfrenta um grande desafio nas Olimpíadas 2024. Ela começará a competir nas provas das finais e terá que superar uma atleta brasileira por quem se sente intimidada. Em seu documentário na Netflix, 'O Retorno de Simone Biles’, ela admitiu ter medo de competir contra Rebeca Andrade.

“Rebeca Andrade, eu tenho muito medo dela", Simone foi sincera e admitiu a intimidação pela brasileira enquanto falava sobre suas adversárias. O motivo? Segundo a treinadora de Simone, Rebeca consegue fazer os mesmos movimentos que a ginasta americana realiza em suas competições: "A Rebeca consegue fazer isso”, disse a técnica.